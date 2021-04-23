В чемпионате «Абилимпикс» в Башкирии участвуют более 600 человек

В рамках международного движения в республике проходят конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В чемпионате 72 компетенции, лучших выявляют на площадках образовательных организаций Уфы, Салавата, Стерлитамака, Благовещенска. Победители регионального этапа отправятся в Москву.

Из множества кодов Антон создает веб-сайт. Занимается этим он уже полтора года. Сейчас проектирует макет веб-страницы для магазина одежды. Такое задание молодой человек получил как участник конкурса «Абилимпикс». Создать по запросу заказчика веб-сайт с нуля.

Если большая часть жизни проходит за компьютером, то веб-программирование хороший вариант для развития. Всем нужны веб-продукты, можно реализовать все творческие.

Антон Халтаев, участник чемпионата «Абилимпикс»

Кроме того, что участники прописывают коды и создают сложные информационные логарифмы, они также проектируют дизайн и серверную часть. Тут, по словам экспертов, конкурсанты и проявляют всю свою фантазию и оригинальность.

Разработка сайтов, онлайн-продажи – очень востребовано. Ребята смогут создавать свои сайты, смогут стать фрилансерами.

Елизавета Дмитриева, эксперт компетенции «Веб-разработка» чемпионата «Абилимпикс»

Чемпионат «Абилимпикс» в Уфе проходит уже седьмой раз. В рамках международного движения проводятся конкурсы среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В республике в этом году 72 компетенции. Одной из новинок стало «Быстрое прототипирование». Участникам дали задание в течение четырех часов создать макет микрофона и стойки.

Фото №1 - В чемпионате «Абилимпикс» в Башкирии участвуют более 600 человек
Уфимская волна

Заинтересован в этом конкурсе, потому что могу показать себя, показать, на что способен. Проектирую микрофон, сам чертеж не такой уж сложный.

Никита Воронцов, участник чемпионата «Абилимпикс»

 Участники создают 3D-модель по чертежам для распечатки.

Иван Лихарев, эксперт компетенции «Быстрое прототипирование» чемпионата «Абилимпикс»

Проведение конкурсов началось к УКСИВТе 20 апреля. На базе колледжа «Абилимпикс» проводит конкурс по пяти направлениям.  В них участвуют воспитанники колледжей города и 13-й коррекционной школы в возрасте от 15 лет.

В прошлом году один участник стал победителем российского чемпионата, теперь он вышел на международный чемпионат. Наши студенты готовились, мы провели мастер-классы.

Владимир Артемов, заведующий ресурсным центром Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники

Еще одной площадкой стал Уфимский лимонарий. Здесь семь участников борются за победу в компетенции «Ландшафтный дизайн». 

Эта работа для них в какой-то степени подходит, у них есть фантазия, они могут создавать что-то неординарное. Конкурс дает шанс, чтобы в будущем они могли работать.

Фарида Садыкова, главный эксперт чемпионата «Абилимпикс»

Следующий этап чемпионата «Абилимпикс» пройдет в Москве, куда съедутся участники со всей России. Поэтому конкурсантам из республики придется приложить максимум усилий, чтобы занять первое место. Но настоящей победой для всех станет верно выбранное профессионально направление, которое они смогут превратить в дело своей жизни.

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