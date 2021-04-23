В чемпионате «Абилимпикс» в Башкирии участвуют более 600 человек

В рамках международного движения в республике проходят конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В чемпионате 72 компетенции, лучших выявляют на площадках образовательных организаций Уфы, Салавата, Стерлитамака, Благовещенска. Победители регионального этапа отправятся в Москву.

Из множества кодов Антон создает веб-сайт. Занимается этим он уже полтора года. Сейчас проектирует макет веб-страницы для магазина одежды. Такое задание молодой человек получил как участник конкурса «Абилимпикс». Создать по запросу заказчика веб-сайт с нуля.

Если большая часть жизни проходит за компьютером, то веб-программирование хороший вариант для развития. Всем нужны веб-продукты, можно реализовать все творческие. Антон Халтаев, участник чемпионата «Абилимпикс»

Кроме того, что участники прописывают коды и создают сложные информационные логарифмы, они также проектируют дизайн и серверную часть. Тут, по словам экспертов, конкурсанты и проявляют всю свою фантазию и оригинальность.

Разработка сайтов, онлайн-продажи – очень востребовано. Ребята смогут создавать свои сайты, смогут стать фрилансерами. Елизавета Дмитриева, эксперт компетенции «Веб-разработка» чемпионата «Абилимпикс»

Чемпионат «Абилимпикс» в Уфе проходит уже седьмой раз. В рамках международного движения проводятся конкурсы среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В республике в этом году 72 компетенции. Одной из новинок стало «Быстрое прототипирование». Участникам дали задание в течение четырех часов создать макет микрофона и стойки.

Заинтересован в этом конкурсе, потому что могу показать себя, показать, на что способен. Проектирую микрофон, сам чертеж не такой уж сложный. Никита Воронцов, участник чемпионата «Абилимпикс»

Участники создают 3D-модель по чертежам для распечатки. Иван Лихарев, эксперт компетенции «Быстрое прототипирование» чемпионата «Абилимпикс»

Проведение конкурсов началось к УКСИВТе 20 апреля. На базе колледжа «Абилимпикс» проводит конкурс по пяти направлениям. В них участвуют воспитанники колледжей города и 13-й коррекционной школы в возрасте от 15 лет.

В прошлом году один участник стал победителем российского чемпионата, теперь он вышел на международный чемпионат. Наши студенты готовились, мы провели мастер-классы. Владимир Артемов, заведующий ресурсным центром Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники

Еще одной площадкой стал Уфимский лимонарий. Здесь семь участников борются за победу в компетенции «Ландшафтный дизайн».

Эта работа для них в какой-то степени подходит, у них есть фантазия, они могут создавать что-то неординарное. Конкурс дает шанс, чтобы в будущем они могли работать. Фарида Садыкова, главный эксперт чемпионата «Абилимпикс»