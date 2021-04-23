В чемпионате «Абилимпикс» в Башкирии участвуют более 600 человек

В рамках международного движения в республике проходят конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В чемпионате 72 компетенции, лучших выявляют на площадках образовательных организаций Уфы, Салавата, Стерлитамака, Благовещенска. Победители регионального этапа отправятся в Москву.
Из множества кодов Антон создает веб-сайт. Занимается этим он уже полтора года. Сейчас проектирует макет веб-страницы для магазина одежды. Такое задание молодой человек получил как участник конкурса «Абилимпикс». Создать по запросу заказчика веб-сайт с нуля.
Кроме того, что участники прописывают коды и создают сложные информационные логарифмы, они также проектируют дизайн и серверную часть. Тут, по словам экспертов, конкурсанты и проявляют всю свою фантазию и оригинальность.
Чемпионат «Абилимпикс» в Уфе проходит уже седьмой раз. В рамках международного движения проводятся конкурсы среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В республике в этом году 72 компетенции. Одной из новинок стало «Быстрое прототипирование». Участникам дали задание в течение четырех часов создать макет микрофона и стойки.
Проведение конкурсов началось к УКСИВТе 20 апреля. На базе колледжа «Абилимпикс» проводит конкурс по пяти направлениям. В них участвуют воспитанники колледжей города и 13-й коррекционной школы в возрасте от 15 лет.
Еще одной площадкой стал Уфимский лимонарий. Здесь семь участников борются за победу в компетенции «Ландшафтный дизайн».
Следующий этап чемпионата «Абилимпикс» пройдет в Москве, куда съедутся участники со всей России. Поэтому конкурсантам из республики придется приложить максимум усилий, чтобы занять первое место. Но настоящей победой для всех станет верно выбранное профессионально направление, которое они смогут превратить в дело своей жизни.