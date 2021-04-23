В Уфе мужчина избил знакомого и отобрал его телефон

В Уфе местный житель стал жертвой разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ. По данным ведомства, 46-летний уфимец был избит, а после обворован.

Мужчина рассказал в отделении полиции событии того дня. Оказалось, что он выпивал вместе со своим 39-летним старым знакомым. Во время застолья они начали вспоминать обиды. Мужчина заявил, что когда-то потерпевший очень оскорбил его жену и должен бы за это ответить.