В Башкирии спасли кошку, прятавшуюся на крыше от собак

«Я видела сегодня этих собак. Огромные! Не то что кошка, я, наверное, и сама бы залетела на дерево от испуга. В двенадцать часов дня, ко мне пришла бабушка Фая и рассказала, что на дереве с шести утра сидит кошка и мяукает. Мы стали звонить везде. Сама я не уходила, ждала, что кто-то поможет, хотя и давление поднялось под 200 и сахар под 30. Но никто не приехал. Ночь мучилась, не спала, переживала. Вышла утром, увидела, что кошка залезла еще выше».

Лариса Бикташева, местная жительница