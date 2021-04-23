В Башкирии спасли кошку, прятавшуюся на крыше от собак

В Салавате провели спасательную операцию: маленькая кошка забралась на дерево, пытаясь спастись от стаи собак. О чудесной эвакуации животного рассказало издание «Выбор».

Фото №1 - В Башкирии спасли кошку, прятавшуюся на крыше от собак

Оказалось, что кошку обнаружили жители домов по Ленинградской улице. Первой жалобные просьбы о помощи услышала бабушка Фая, которая проснулась от мяуканья в шесть утра. Женщина сама попыталась спасти животное, но не смогла: возраст, да и здоровье подводит.

Бабушка не сомкнула глаза до самого утра, а после пошла за помощью к соседке. Сначала они звонили коммунальщикам, но им сказали, что помочь ничем не могут, а затем обратились в службу спасения.

«Я видела сегодня этих собак. Огромные! Не то что кошка, я, наверное, и сама бы залетела на дерево от испуга. В двенадцать часов дня, ко мне пришла бабушка Фая и рассказала, что на дереве с шести утра сидит кошка и мяукает. Мы стали звонить везде. Сама я не уходила, ждала, что кто-то поможет, хотя и давление поднялось под 200 и сахар под 30. Но никто не приехал. Ночь мучилась, не спала, переживала. Вышла утром, увидела, что кошка залезла еще выше».

Лариса Бикташева, местная жительница

На помощь пришли начальник пожарной части №36 Дмитрий Крупчино, командир отделения прапорщик внутренней службы Алексей Матвеев и старший прапорщик внутренней службы Александр Куркин. Профессиональные спасатели поднялись на дерево с помощью автолестницы. Серая испуганная, оголодавшая кошка не сопротивлялась. Спасенную усатую забрала к себе Лариса Бикташева.

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