В Башкирии интернет-издание получило штраф за нарушение закона «О СМИ»

Штраф был назначен за нарушение по статье "Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации". Ранее журналисты издания выпустили статью о руководителе Администрации Главы РБ Александре Сидякине. В материале была упомянута организация, которая входит в список запрещенных общественных объединений на территории Российской Федерации.

Дело в том, что в таких случаях редакции обязаны указывать в своих материалах, что деятельность подобных организаций запрещена на территории России. Однако, в материале издания этого сделано не было, что подтверждают заверенные скриншоты. За повтор подобного правонарушения у редакции могут аннулировать свидетельство о СМИ, что приведет к прекращению ее работы.