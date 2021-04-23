«Сильный ветер и снег»: МЧС Башкирии предупреждает об опасных погодных явлениях

В МЧС РБ пояснили, что при сильном ветре (13,9-17,1 м/с) качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, трудно идти против ветра, говорить на ветру сложно. В результате интенсивной ветровой нагрузки могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, транспарант-перетяжкки на самостоятельных опорах, светодиодные панно. Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут перекрыть внутридомовые проезды и автомагистрали.