В Уфе обсудили безопасность медиков, работающих с коронавирусом

Сегодня мы подводим первые результаты нашей работы. Как мы работали в начале пандемии, в середине и сейчас. У нас есть планы, как в дальнейшем продолжать эту работу и бороться с этой инфекцией. У нас уже есть сейчас и тактика, и медикаменты, и материальная база.

Азат Мухаметзянов, главный внештатный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Республики Башкортостан