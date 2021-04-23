В Уфе обсудили безопасность медиков, работающих с коронавирусом

Как уберечь медперсонал и пациентов от вирусов? В Уфе обсуждают эпидемиологическую безопасность медицинской деятельности. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием проходит в Конгресс-холле «Торатау».

Делегаты форума говорят прежде всего о внедрении  в работу медицинских организаций новых технологий и практик, методов диагностики, эпиднадзора и профилактики.

Вопрос приобрел особую актуальность в период пандемии, когда врачам-эпидемиологам в условиях многократно возросшей рабочей нагрузки приходилось обеспечивать безопасные условия для оказания помощи пациентам.

Сегодня мы подводим первые результаты нашей работы. Как мы работали в начале пандемии, в середине и сейчас. У нас есть планы, как в дальнейшем продолжать эту работу и бороться с этой инфекцией. У нас уже есть сейчас и тактика, и медикаменты, и материальная база.

Азат Мухаметзянов, главный внештатный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе обсудили безопасность медиков, работающих с коронавирусом

Не только о повышении безопасности оказания медпомощи говорили сегодня участники конференции. Отдельное внимание уделили вакцинации от COVID-19. По мнению эпидемиологов, только формирование коллективного иммунитета позволит человечеству побороть коронавирус. Вакцинопрофилактика на сегодняшний день – единственное оружие для прерывания механизма передачи инфекции. 

Именно благодаря вакцинации продолжительность жизни за прошлый век выросла на 25 лет. Мы сегодня можем контролировать более 50 инфекций с помощью вакцинации. Ликвидировали оспу, полиомиелит, корь, краснуху, другие инфекции. Поэтому это самое важное мероприятие, к нему нужно относиться с пониманием.

Николай Брико, директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана
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