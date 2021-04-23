В Уфе обсудили безопасность медиков, работающих с коронавирусом

Как уберечь медперсонал и пациентов от вирусов? В Уфе обсуждают эпидемиологическую безопасность медицинской деятельности. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием проходит в Конгресс-холле «Торатау».
Делегаты форума говорят прежде всего о внедрении в работу медицинских организаций новых технологий и практик, методов диагностики, эпиднадзора и профилактики.
Вопрос приобрел особую актуальность в период пандемии, когда врачам-эпидемиологам в условиях многократно возросшей рабочей нагрузки приходилось обеспечивать безопасные условия для оказания помощи пациентам.
Не только о повышении безопасности оказания медпомощи говорили сегодня участники конференции. Отдельное внимание уделили вакцинации от COVID-19. По мнению эпидемиологов, только формирование коллективного иммунитета позволит человечеству побороть коронавирус. Вакцинопрофилактика на сегодняшний день – единственное оружие для прерывания механизма передачи инфекции.