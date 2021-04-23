Элвин Грей стал участником проекта «Атайсал»

Социальный проект был запущен в марте по инициативе Радия Хабирова. Идея в том, что в республике создается система поддержки своей малой родины людьми, достигшими успеха. Министерство цифрового развития Башкортостана разработало портал проекта.

Любой желающий может зайти на этот ресурс и выбрать нужный населенный пункт, указать тот вид поддержки, который он бы хотел оказать родному селу, городу или предложить реализовать определенный проект. Заслуженный артист Башкортостана Радик Юльякшин направил гонорары в обустройство родника на своей малой родине, в деревне Коварды Гафурийского района. Артист внес основную сумму, любой желающий может присоединиться. Все средства будут направлены на приобретение стройматериалов.