Азалия Аминева о победе на чемпионате мира по боксу: «Все соперницы были достойными»

Победительница первенства мира по боксу вернется на родину в воскресенье. Азалия Аминева накануне выиграла соревнования, которые проходили в Польше среди спортсменов не старше 2003 года рождения. Представительница Башкортостана в финальном бою сразилась со спортсменкой из Узбекистана Махинабону Абдуллаевой и одержала уверенную победу.
17-летняя воспитанница башкирской школы «Боксар» родилась в городе Октябрьский. Азалия Аминева выступает в весовой категории до 64 килограммов. Аминева занимается боксом с 12 лет и тренируется под руководством Александра Савкина. 30 апреля спортсменке исполнится 18 лет. Напомним, в ноябре 2020 года Азалия стала чемпионкой Европы среди юниорок.