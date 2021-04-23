Азалия Аминева о победе на чемпионате мира по боксу: «Все соперницы были достойными»

Победительница первенства мира по боксу вернется на родину в воскресенье. Азалия Аминева накануне выиграла соревнования, которые проходили в Польше среди спортсменов не старше 2003 года рождения. Представительница Башкортостана в финальном бою сразилась со спортсменкой из Узбекистана Махинабону Абдуллаевой и одержала уверенную победу.