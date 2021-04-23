В Уфе стартовало первенство по спортивной гимнастике

Сегодня в Уфе стартовало первенство республики по спортивной гимнастике. По традиции конкуренцию хозяевам соревнований составили гости из Стерлитамака. У мастеров спорта и кандидатов в мастера задача на этом турнире – отобраться на спартакиаду учащихся России.

Практически идеальный номер в исполнении спортсменки из Стерлитамака. Хотя на его обкатку у гимнастки не было времени. Неделю назад Лариса Семниева вернулась из Пензы, где она выступала на первенстве России.

Досадное падение Ангелины Исламовой из Уфы едва не лишило ее шансов на борьбу за место в тройке сильнейших. Исправлять ошибку, допущенную в вольном упражнении, ей пришлось за счет других номеров. На первенстве республики спортсмены выступают в многоборье: опорный прыжок, вольное упражнение на брусьях и на бревне. По общей сумме баллов двух соревновательных дней тренеры сборной республики сформируют команду из четырех гимнасток для поездки на спартакиаду учащихся России среди юниоров.

Еще одна из претенденток на участие в спартакиаде. Ранее уфимка Арина Хабирова не выступала на соревнованиях российского уровня, но попадание в тройку лучших "на республике" практически гарантировало ей участие в предстоящих стартах.

Прошлый год из-за пандемии получился у гимнасток скомканным. Из соревнований были только первенство Приволжского федерального округа и чемпионат страны. На этот год у башкирских спортсменок большие планы. Кроме того, совсем скоро у них появится новый дом. Полным ходом идет строительство Центра спортивной гимнастики. Его ждут в Уфе к ноябрю. Это будет комплекс с залом для выступлений, тренировок и гостиницей.

Пока же башкирские спортсменки выступают в небольшом зале. Но даже в таких условиях им удается добиваться немалых успехов.