Депутат из Башкирии попал в финал «Федерального ПолитСтартапа»

«На этапе обучения в рамках образовательного модуля Высшей партийной школы «Единой России» «Политический лидер» с нами работали ведущие политологи и социологи страны. Также проводились тренинги с моделированием реальной избирательной кампании, в том числе в интернете. На обучении присутствовали психологи, которые наблюдали за нашей реакцией, подготовленностью к нестандартным моментам. Создавались ситуации, на которых было видно, кто готов к выполнению разных задач, к различным сложностям, тренировали стрессоустойчивость. Подготовили к теоретической и практической работе», - поделился Яков Кугубаев.