Депутат из Башкирии попал в финал «Федерального ПолитСтартапа»

Яков Кугубаев, депутат Курултая Башкортостана, прошел финал «Федерального ПолитСтартапа», который был организован партией «Единая Россия».
Как отмечают в пресс-службе партии, в конкурсе от Башкирии приняли участие 5 человек. Претендентов оценивали сразу по множеству факторов. Одним из главных критериев стало участие в волонтерской и общественной деятельности. В этом году с учетом пандемии коронавируса этот вопрос стоял достаточно остро.
Организаторы «Федерального ПолитСтартапа» объявили итоги отборочного этапа кадрового проекта партии. По их словам, он показал неожиданно высокий интерес среди участников. В общей сложности за два месяца организаторы получили б739 заявок из 85 регионов России. Конкурс на место составил 34 человека.
Средний возраст участников проекта, прошедших отбор — 38 лет. При этом самому молодому — 20 (на момент проведения предварительного голосования исполнится 21 год), а самому старшему — 57 лет. Около четверти из них — женщины. Из 200 человек, вошедших в «Федеральный ПолитСтартап», 134 являются депутатами различного уровня.
Победителей первого этапа отбирали по методу рейтингования анкет. Их оценивали по ряду критериев. Учитывались личные и профессиональные достижения, способность к обучению — например, успешное участие в образовательных проектах Высшей партийной школы или «Лидеры России», политический опыт и медийное позиционирование. Значимым для вхождения в проект стал опыт общественной и благотворительной деятельности, а также волонтерства.
Выбор параметров предварительной оценки участников продиктован уровнем проекта, отмечают организаторы. Победители «Федерального ПолитСтартапа» получат возможность участвовать в предварительном голосовании «Единой России», а в случае победы — и в выборах в Государственную Думу в 2021 году.
«На этапе обучения в рамках образовательного модуля Высшей партийной школы «Единой России» «Политический лидер» с нами работали ведущие политологи и социологи страны. Также проводились тренинги с моделированием реальной избирательной кампании, в том числе в интернете. На обучении присутствовали психологи, которые наблюдали за нашей реакцией, подготовленностью к нестандартным моментам. Создавались ситуации, на которых было видно, кто готов к выполнению разных задач, к различным сложностям, тренировали стрессоустойчивость. Подготовили к теоретической и практической работе», - поделился Яков Кугубаев.
Главная задача «ПолитСтартапа» – привлечение ярких региональных политиков для дальнейшего участия в федеральной избирательной кампании. Для отбора, обучения и сопровождения претендентов используется алгоритм и наработки проекта «ПолитСтартап» — он успешно реализуется в регионах с 2018 года. Все три политических сезона признаны успешными, они помогли найти в регионах новые лица. Более двух тысяч человек за это время стали депутатами разных уровней.