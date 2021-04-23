Стало известно, какие обновления ждут Советскую площадь в Уфе

На Советской площади в Уфе запущена
масштабная реконструкция. Одним из этапов станет установка памятника
легендарному комдиву, генерал-майору Минигали Шаймуратову. Однако на последнем
оперативном совещании Радий Хабиров поручил рассмотреть изменения в проект
реконструкции Советской площади.
Такое решение вызвано обращением к главе
региона четырех академиков Российской академии художеств. Мы поговорили с
архитектором Константином Донгузовым и узнали, что предполагает проект
обновления.
Изначально в проекте был вариант установки конного
памятника генералу. Это было задано условиями конкурса. Необходимо было создать
архитектурное включение памятника в композицию площади. То, что было сегодня
сделано в качестве благоустройства, представляет собой предыдущую версию
проекта. Оно сохранится, прежде всего, светомузыкальный сухой фонтан. Наше
предложение – вставить туда песни военных лет, будут звучать мелодии 40-50-х
годов. Увеличится количество кафе, появятся галереи. Вместе с музыкальным фоном
все это будет очень гармоничным.Константин Донгузов, архитектор, соавтор проекта реконструкции Советской площади в Уфе
Историческому центру города власти республики
и Уфы хотят придать большое значение. Константин Донгузов объяснил, какие
смыслы в это вкладываются. Одним из важных моментов, по словам архитектора,
становится подготовка к празднованию 450-летия Уфы.
Мы движемся к 450-летию города. Это мощная дата в его развитии.
Она должна послужить тому, чтобы город преобразился. Мы видели, как предыдущие
крупные события способствовали украшению Уфы. То внимание, которое уделяется
центру города, очень важная вещь в подготовке к юбилею. Центр должен быть в
идеальном состоянии. Это потребует вложений, но это останется уфимцам на
столетия. Это будет принадлежать всему городу и всей республике. Столица должна
почувствовать очередное омоложение, чтобы встать в один ряд с другими
миллионниками.Константин Донгузов, архитектор, соавтор проекта реконструкции Советской площади в Уфе