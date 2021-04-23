Стало известно, какие обновления ждут Советскую площадь в Уфе

На Советской площади в Уфе запущена масштабная реконструкция. Одним из этапов станет установка памятника легендарному комдиву, генерал-майору Минигали Шаймуратову. Однако на последнем оперативном совещании Радий Хабиров поручил рассмотреть изменения в проект реконструкции Советской площади.

Фото №1 - Стало известно, какие обновления ждут Советскую площадь в Уфе

Такое решение вызвано обращением к главе региона четырех академиков Российской академии художеств. Мы поговорили с архитектором Константином Донгузовым и узнали, что предполагает проект обновления.

Изначально в проекте был вариант установки конного памятника генералу. Это было задано условиями конкурса. Необходимо было создать архитектурное включение памятника в композицию площади. То, что было сегодня сделано в качестве благоустройства, представляет собой предыдущую версию проекта. Оно сохранится, прежде всего, светомузыкальный сухой фонтан. Наше предложение – вставить туда песни военных лет, будут звучать мелодии 40-50-х годов. Увеличится количество кафе, появятся галереи. Вместе с музыкальным фоном все это будет очень гармоничным.

Константин Донгузов, архитектор, соавтор проекта реконструкции Советской площади в Уфе
Фото №2 - Стало известно, какие обновления ждут Советскую площадь в Уфе

Историческому центру города власти республики и Уфы хотят придать большое значение. Константин Донгузов объяснил, какие смыслы в это вкладываются. Одним из важных моментов, по словам архитектора, становится подготовка к празднованию 450-летия Уфы.

Мы движемся к 450-летию города. Это мощная дата в его развитии. Она должна послужить тому, чтобы город преобразился. Мы видели, как предыдущие крупные события способствовали украшению Уфы. То внимание, которое уделяется центру города, очень важная вещь в подготовке к юбилею. Центр должен быть в идеальном состоянии. Это потребует вложений, но это останется уфимцам на столетия. Это будет принадлежать всему городу и всей республике. Столица должна почувствовать очередное омоложение, чтобы встать в один ряд с другими миллионниками.

Константин Донгузов, архитектор, соавтор проекта реконструкции Советской площади в Уфе
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