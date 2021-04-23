Стало известно, какие обновления ждут Советскую площадь в Уфе

Мы движемся к 450-летию города. Это мощная дата в его развитии. Она должна послужить тому, чтобы город преобразился. Мы видели, как предыдущие крупные события способствовали украшению Уфы. То внимание, которое уделяется центру города, очень важная вещь в подготовке к юбилею. Центр должен быть в идеальном состоянии. Это потребует вложений, но это останется уфимцам на столетия. Это будет принадлежать всему городу и всей республике. Столица должна почувствовать очередное омоложение, чтобы встать в один ряд с другими миллионниками.

Константин Донгузов, архитектор, соавтор проекта реконструкции Советской площади в Уфе