Архитектор объяснил, почему важно увековечить память башкирского народа в центре Уфы

Радий Хабиров поручил обсудить изменения в
проект реконструкции Советской площади в Уфе. Это произошло после того, как
глава республики получил обращение от четырех академиков Российской академии
художеств.
Соавтор проекта реконструкции Советской
площади, архитектор Константин Донгузов рассказал в интервью телеканалу БСТ,
как он расценивает данное обращение к руководителю региона.
Любой крупный проект, связанный с серьезными
преобразованиями центров городов, проходит рабочее коллегиальное рассмотрение.
Такие «смотрины» проекта. Письмо является результатом того, что академик
Щербаков показывал проект своим коллегам и просил их высказаться. Я очень
благодарен своим коллегам за это письмо, потому что оно очень аргументированно
и авторитетно излагает логику, связанную с обновленным проектом реконструкции.Константин Донгузов, архитектор, соавтор проекта реконструкции Советской площади в Уфе
Также архитектор объяснил, почему важно
обновить исторический центр Уфы и увековечить память башкирского народа. Как
отметил Константин Донгузов, в южной части города нет таких монументов, как в
парке Победы. Однако именно здесь во время войны было сосредоточено все
руководство.
Здесь происходили все процессы формирования частей,
тыловой жизни. Необходимо, чтобы эта часть истории была увековечена в южной
части. Идея посвятить этому Советскую площадь – очень правильная и очень
нужная, потому что эта площадь является центральной площадью республики. Как и
Красная площадь, она должна содержать что-то выдающееся, связанное с сынами
башкирского народа.Константин Донгузов, архитектор, соавтор проекта реконструкции Советской площади в Уфе