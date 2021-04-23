Архитектор объяснил, почему важно увековечить память башкирского народа в центре Уфы

Радий Хабиров поручил обсудить изменения в проект реконструкции Советской площади в Уфе. Это произошло после того, как глава республики получил обращение от четырех академиков Российской академии художеств.

Фото №1 - Архитектор объяснил, почему важно увековечить память башкирского народа в центре Уфы

Соавтор проекта реконструкции Советской площади, архитектор Константин Донгузов рассказал в интервью телеканалу БСТ, как он расценивает данное обращение к руководителю региона.

Любой крупный проект, связанный с серьезными преобразованиями центров городов, проходит рабочее коллегиальное рассмотрение. Такие «смотрины» проекта. Письмо является результатом того, что академик Щербаков показывал проект своим коллегам и просил их высказаться. Я очень благодарен своим коллегам за это письмо, потому что оно очень аргументированно и авторитетно излагает логику, связанную с обновленным проектом реконструкции.

Константин Донгузов, архитектор, соавтор проекта реконструкции Советской площади в Уфе
Фото №2 - Архитектор объяснил, почему важно увековечить память башкирского народа в центре Уфы

Также архитектор объяснил, почему важно обновить исторический центр Уфы и увековечить память башкирского народа. Как отметил Константин Донгузов, в южной части города нет таких монументов, как в парке Победы. Однако именно здесь во время войны было сосредоточено все руководство.

Здесь происходили все процессы формирования частей, тыловой жизни. Необходимо, чтобы эта часть истории была увековечена в южной части. Идея посвятить этому Советскую площадь – очень правильная и очень нужная, потому что эта площадь является центральной площадью республики. Как и Красная площадь, она должна содержать что-то выдающееся, связанное с сынами башкирского народа.

Константин Донгузов, архитектор, соавтор проекта реконструкции Советской площади в Уфе
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