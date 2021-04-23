Архитектор объяснил, почему важно увековечить память башкирского народа в центре Уфы

Здесь происходили все процессы формирования частей, тыловой жизни. Необходимо, чтобы эта часть истории была увековечена в южной части. Идея посвятить этому Советскую площадь – очень правильная и очень нужная, потому что эта площадь является центральной площадью республики. Как и Красная площадь, она должна содержать что-то выдающееся, связанное с сынами башкирского народа.

Константин Донгузов, архитектор, соавтор проекта реконструкции Советской площади в Уфе