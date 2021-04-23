Константин Донгузов о реконструкции Советской площади в Уфе: «Это концепция объединения народа»

Архитектор, соавтор проекта реконструкции Советской площади в Уфе Константин Донгузов рассказал в интервью телеканалу БСТ, каким образом власти планируют увековечить память башкирского народа на главной площади города.
В частности, архитектор рассказал, что важным элементов станет колоннада. По его словам, интерпретация этого образа имеет большое количество античных прецедентов.
Кроме того, Константин Донгузов пояснил, что колоннада символизирует состав 112-й Башкавдивизии, сослуживцев Шаймуратова, которые шли рядом с ним. Колонна, по его словам, – это мужчина-воин, который стоит за генералом. Также архитектор рассказал, чем был продиктован выбор стиля колоннады.