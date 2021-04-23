Константин Донгузов о реконструкции Советской площади в Уфе: «Это концепция объединения народа»

Всегда это некая концепция объединения народа. Или, как в случае с собором Петра, объединение всех верующих христиан. То есть, объятия, в которое архитектура заключает общество. Вот эта циклоференция для нас является важным символом чувства общности, которая возникла у народа перед опасностью, перед лицом врага. Этот момент многократно повторяется в истории. Даже в Уфе есть памятник – знаменитая Спасская церковь, которая посвящена победе над Наполеоном. В Черниковке это дворец Серго Орджоникидзе, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Эта тема никуда не исчезает, представляет собой народное объединение, символизированное инструментами архитектуры.

Константин Донгузов, архитектор, соавтор проекта реконструкции Советской площади в Уфе