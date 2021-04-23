Константин Донгузов о реконструкции Советской площади в Уфе: «Это концепция объединения народа»

Архитектор, соавтор проекта реконструкции Советской площади в Уфе Константин Донгузов рассказал в интервью телеканалу БСТ, каким образом власти планируют увековечить память башкирского народа на главной площади города.

Фото №1 - Константин Донгузов о реконструкции Советской площади в Уфе: «Это концепция объединения народа»

В частности, архитектор рассказал, что важным элементов станет колоннада. По его словам, интерпретация этого образа имеет большое количество античных прецедентов.

Всегда это некая концепция объединения народа. Или, как в случае с собором Петра, объединение всех верующих христиан. То есть, объятия, в которое архитектура заключает общество. Вот эта циклоференция для нас является важным символом чувства общности, которая возникла у народа перед опасностью, перед лицом врага. Этот момент многократно повторяется в истории. Даже в Уфе есть памятник – знаменитая Спасская церковь, которая посвящена победе над Наполеоном. В Черниковке это дворец Серго Орджоникидзе, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Эта тема никуда не исчезает, представляет собой народное объединение, символизированное инструментами архитектуры.

Константин Донгузов, архитектор, соавтор проекта реконструкции Советской площади в Уфе
Фото №2 - Константин Донгузов о реконструкции Советской площади в Уфе: «Это концепция объединения народа»

Кроме того, Константин Донгузов пояснил, что колоннада символизирует состав 112-й Башкавдивизии, сослуживцев Шаймуратова, которые шли рядом с ним. Колонна, по его словам, – это мужчина-воин, который стоит за генералом. Также архитектор рассказал, чем был продиктован выбор стиля колоннады.

На площади всё вокруг является интерпретацией классической архитектуры. И колоннада сделана в этом ключе. Мы искали в этом плане гармоничную пару к уже существующему периметру, которая бы создавала соответствующий масштабный переход между зданиями на площади. Например, здание «Башнефти», которое сделано архитекторами из Одессы. У него высота колонн 14,6, это могучая высота, охватывает несколько этажей. Нужно было правильно сделать расчет колонн нового ордера и ордером Советской площади. Через золотое сечение мы сделали необходимую величину нашей колоннады.

Константин Донгузов, архитектор, соавтор проекта реконструкции Советской площади в Уфе
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