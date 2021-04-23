В Башкирии пропал без вести 36-летний Павел Ерушенков

В Стерлитамаке продолжаются поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах 36-летнего Павла Ерушенкова. Местонахождение мужчины остаётся неизвестным с 12 апреля. В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении, однако обратно так и не вернулся.