В Башкирии система «Инцидент» помогла восстановить водоснабжение в деревне

Приготовить еду, постирать вещи – для всего нужна вода. Жительница села Петровское пенсионерка Файруза Юсупова говорит, что поэтому даже внуков не могла порадовать своими фирменными блюдами. И даже сходить в туалет для жителей многоквартирного дома было проблематично.

Это уж основное для нас, где могли, воду набирали. То там прорывается, то тут. Я сама с детства в Петровском живу. Эти же трубы с 60-го года. Тут уж я не знаю, кого обвинять. Они же заржавели и лопаются. 61 год эти трубы не меняли.

Файруза Юсупова, жительница с. Петровское

Слабое давление воды жители замечают в основном летом. А в этот раз весной практически без воды остались 4 дома, в которых 88 квартир. Сельчане рассказали о своей проблеме в соцсетях, оставив комментарий под постом главы республики Радия Хабирова. Их просьба о помощи не осталась без внимания.

Фото №1 - В Башкирии система «Инцидент» помогла восстановить водоснабжение в деревне

Жительница села Петровское Ишимбайского района посетовала на то, что у них в деревне уже три недели нет водоснабжения в домах. Мы отправили запрос коллегам, чтобы узнать суть проблемы.

Никита Теренин, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях

Когда произошло ЧП, на улице еще лежал снег. Вначале пришлось убрать его, чтобы начать копать землю там, где пролегала труба. Несколько дней специалисты искали место прорыва. В итоге решено было заменить 300 метров ветхой трубы. Деньги выделили из районного бюджета

Работал наш экскаватор, мы вызывали еще из Ишимбая более мощный экскаватор. Они работали два дня, так как земля была мерзлая. Очень тяжело было копать. В том году здесь мы были не менее семи раз. Именно на этой линии 350 метров, ставили хомуты.

Наталья Кустовая, директор компании «Петровский водоканал»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями

Кроме трубы, также приобрели все комплектующие: краны и задвижки. В сельсовете отмечают, что на время работ организовали подвоз воды с Ишимбайского водоканала. В процессе работ оказалась, что появилась новая проблема – сгорел насос.

Насосная станция находится у нас реке Зиган, и до нее чтобы добраться, нужно порядка 150 метров проплыть на лодке. Насос очень тяжелый. Мы потратили практически 3 дня, чтобы достать старый насос и установить новый. Сразу на следующий день все колодцы мы подключили и запустили. Правда, из-за высокого давления прорвало еще в одном месте трубу. Мы окончательно все ликвидировали. Вода в домах была уже в понедельник вечером.

Александр Летунов, глава администрации Петровского сельсовета

В администрации Ишимбайского района отмечают, что в системе «Инцидент-менеджмент» раньше больше всего сообщений было от жителей города. Но в последнее время активными стали и  сельчане, которые видят, что вопросы решаются. Наиболее часто ишимбайцы обращаются по поводу благоустройства. А в селе Петровское тем временем отмечают, что проблемные участки водоснабжения еще есть. И в ближайшее время руководство ресурсоснабжающей организации обещает заменить трубы и там.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Уфимская волна