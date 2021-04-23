В Башкирии система «Инцидент» помогла восстановить водоснабжение в деревне

Приготовить еду, постирать вещи – для всего нужна вода. Жительница села Петровское пенсионерка Файруза Юсупова говорит, что поэтому даже внуков не могла порадовать своими фирменными блюдами. И даже сходить в туалет для жителей многоквартирного дома было проблематично.
Слабое давление воды жители замечают в основном летом. А в этот раз весной практически без воды остались 4 дома, в которых 88 квартир. Сельчане рассказали о своей проблеме в соцсетях, оставив комментарий под постом главы республики Радия Хабирова. Их просьба о помощи не осталась без внимания.
Когда произошло ЧП, на улице еще лежал снег. Вначале пришлось убрать его, чтобы начать копать землю там, где пролегала труба. Несколько дней специалисты искали место прорыва. В итоге решено было заменить 300 метров ветхой трубы. Деньги выделили из районного бюджета
Кроме трубы, также приобрели все комплектующие: краны и задвижки. В сельсовете отмечают, что на время работ организовали подвоз воды с Ишимбайского водоканала. В процессе работ оказалась, что появилась новая проблема – сгорел насос.
В администрации Ишимбайского района отмечают, что в системе «Инцидент-менеджмент» раньше больше всего сообщений было от жителей города. Но в последнее время активными стали и сельчане, которые видят, что вопросы решаются. Наиболее часто ишимбайцы обращаются по поводу благоустройства. А в селе Петровское тем временем отмечают, что проблемные участки водоснабжения еще есть. И в ближайшее время руководство ресурсоснабжающей организации обещает заменить трубы и там.