В Башкирии система «Инцидент» помогла восстановить водоснабжение в деревне

Жительница села Петровское Ишимбайского района посетовала на то, что у них в деревне уже три недели нет водоснабжения в домах. Мы отправили запрос коллегам, чтобы узнать суть проблемы.

Никита Теренин, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях