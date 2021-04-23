Более 100 тысяч жителей Башкирии сделали прививку от коронавируса

В республике от коронавируса привились более 100 тысяч человек. Об этом сообщили на заседании оперштаба по вакцинации населения от COVID-19.

В Уфе действуют пять мобильных пунктов иммунизации, работающих в помещении Башкирского государственного театра оперы и балета, а также в крупных торговых центрах. На заседании было отмечено, что лидерами среди районов по вакцинации населения являются Учалинский, Бижбулякский, Буздякский, Балтачевский и город Салават.