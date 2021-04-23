В Уфе прошла акция для автомобилистов «Узнай свои долги»

60 автомобилистов проверили на задолженность в рамках акции «Узнай свои долги». Совместный рейд провели сегодня госавтоинспекторы и приставы Советского, Кировского и Октябрьского отделений.
Из 60 проверенных машин, владельцы трех автомобилей оказались в списках должников и имели неоплаченные штрафы. Кроме проверок задолженности, приставы и сотрудники ГИБДД информировали водителей о способах получения информации, о наличии или отсутствии долгов, а также способах их погашения без обращения в службу судебных приставов.
Управление федеральной службы судебных приставов России по республике в очередной раз напоминает жителям Башкортостана, что Единый портал государственных услуг, «Банк данных исполнительных производств» и мобильное приложение «ФССП» – самые удобные информационные сервисы, с помощью которых можно как получить информацию о задолженности, так и оплатить ее.