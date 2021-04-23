Парад речных судов: в Уфе открыли 75-й сезон навигации

В республике последний крупный теплоход «Башкортостан» ушёл с молотка еще несколько нет назад частной компании более чем за 11 миллионов рублей. По некоторой информации, недавно у судна появился новый хозяин, и оно покинет республику. Башкирское речное пароходство переживает не лучшие времена. Но надежда на возрождение есть. В Уфе прошёл парад речных судов. Таким образом, в башкирской столице торжественно открыли 75-й сезон навигации. На якорь напротив уфимской набережной встали около десяти паромов, теплоходов и катеров. На открытие пришли ветераны, те, кто видел, как становилось башкирское пароходство и, к сожалению, разрушалось. Но в него собираются вдохнуть новую жизнь.

Уфимская набережная такой слаженности еще не видела. Да и первокурсники училища впервые на открытии навигации. Пока они провожают суда с суши, но вскоре сами разойдутся в море.

По ней как раз и можно узнать тех, кто уже вдоволь насладился морской романтикой. Но ни с капитанской фуражкой, ни с тягой к воде расстаться не получается даже на пенсии. Евгений Бахаев почти 60 лет отдал флоту, из них 30 проработал капитаном. Признается, сейчас грустно наблюдать за башкирским пароходством.

Мы как обездоленные дети, как сироты. Когда я работал начальником вокзала, у нас было 12 транзитных теплоходов. Купили у нас последний теплоход, буквально на днях уйдет. Евгений Бахаев, капитан

На речной парад собрались паромы, катера, тягачи. Сезон открыли на том же месте, откуда более 160 лет тому назад отходил первый башкирский теплоход. Около десяти судов поприветствовали с воды зрителей.

Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с башкирским речным пароходством. У него еще есть шансы на возрождение.

В 2020 году мы приняли решение спасти «Башкирское речное пароходство» от банкротства. Вопросы восстановления предприятия неоднократно рассматривали на «Транспортном часе», наша управленческая команда планово работала в этом направлении, и это дало свои плоды. Наше пароходство потихоньку поднимает голову, и у нас большие планы.

Новая набережная, считает начальник Бельского района водных путей и судоходства Марат Актуганов, повлияет на возрождение башкирского пароходства. Причал позволяет принимать пассажирские суда.