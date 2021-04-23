В Уфе прошел торжественный митинг, посвященный первой отправке призывников – 2021

В армию только после прохождения теста на антитела. А перед отправкой на службу призывников еще снаряжают защитными масками и антисептиками. Сегодня в Уфе прошел торжественный митинг, посвященный первой отправке новобранцев. В эту весеннюю призывную кампанию ряды Вооруженных Сил должны пополнить более пять тысяч молодых людей из Башкортостана.
Всего лишь несколько минут, и экспресс-тест выдает результат на наличие в крови иммуноглобулинов G или М. Это те самые антитела, по которым определяют, есть ли в организме человека коронавирусная инфекция, или он уже переболел ковидом. Призывников тестируют прямо на территории сборного пункта.
Здоров и готов приступить к службе. Но перед отправкой в армию их еще переоденут в военную форму и обеспечат средствами защиты. А эти ребята уже завтра утром сядут в поезд. Но сначала участие в торжественном митинге, посвященном первой отправке призывников.
Первые призывники традиционно считаются самыми крепкими и ответственными. Это новобранцы, которые идут с желанием в вооруженные силы, не просят отсрочек и дообследований. Хотя в целом Башкортостан всегда отличался не только количественным, но и качественным показателем проведения призыва.
Всего за весенний призыв Башкортостан отправит в Вооруженные Силы Российской Федерации более 5 тысяч новобранцев. Компания продлится до 15 июля текущего года. В связи с эпидемиологической ситуацией на место службы призывников будут доставлять отдельными вагонами или воинскими эшелонами, где исключены контакты с гражданским населением.
Обычно на этом месте за торжественным митингом наблюдали родители призывников. С учетом условий пандемии, отправки в Вооруженные Силы теперь проходят без участия родных и близких. К работе с новобранцами допускают только сотрудников военкоматов, прошедших вакцинацию либо ранее переболевших COVID-19 и имеющих антитела.