В Уфе прошел торжественный митинг, посвященный первой отправке призывников – 2021

В армию только после прохождения теста на антитела. А перед отправкой на службу призывников еще снаряжают защитными масками и антисептиками. Сегодня в Уфе прошел торжественный митинг, посвященный первой отправке новобранцев. В эту весеннюю призывную кампанию ряды Вооруженных Сил должны пополнить более пять тысяч молодых людей из Башкортостана.

Всего лишь несколько минут, и экспресс-тест выдает результат на наличие в крови иммуноглобулинов G или М. Это те самые антитела, по которым определяют, есть ли в организме человека коронавирусная инфекция, или он уже переболел ковидом. Призывников тестируют прямо на территории сборного пункта.

Сказали, что я ни разу не переболел, то есть я сейчас не болею и еще не привит. Все сразу показывает быстрый тест. Михаил Тойгузин, призывник

Здоров и готов приступить к службе. Но перед отправкой в армию их еще переоденут в военную форму и обеспечат средствами защиты. А эти ребята уже завтра утром сядут в поезд. Но сначала участие в торжественном митинге, посвященном первой отправке призывников.

Сегодня две команды уходят. Одна команда уходит в Кировскую область, одна – в Подмосковье. Одни будут служить в ракетных войсках стратегического назначения, другие – в военно-космических силах. Михаил Блажевич, военный комиссар Республики Башкортостан

Первые призывники традиционно считаются самыми крепкими и ответственными. Это новобранцы, которые идут с желанием в вооруженные силы, не просят отсрочек и дообследований. Хотя в целом Башкортостан всегда отличался не только количественным, но и качественным показателем проведения призыва.

Конечно, перед правительством, перед республикой стоит задача – всегда максимально направить в войска, во-первых, самых подготовленных ребят, потому что для этого допризывная подготовка идет и в школе. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Всего за весенний призыв Башкортостан отправит в Вооруженные Силы Российской Федерации более 5 тысяч новобранцев. Компания продлится до 15 июля текущего года. В связи с эпидемиологической ситуацией на место службы призывников будут доставлять отдельными вагонами или воинскими эшелонами, где исключены контакты с гражданским населением.