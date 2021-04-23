В Уфе почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС

В этом году исполняется ровно 35 лет с момента взрыва на атомном реакторе Чернобыльской АЭС – крупнейшей техногенной катастрофе в истории человечества. Тогда, в 1986 году, около 10 тысяч человек из Башкортостана были направлены на устранение последствий, многих уже нет в живых. На мемориале, посвященном ликвидаторам, состоялось торжественное возложение цветов.

Торжественное собрание перед памятником ликвидаторам началось с задержкой. До последнего организаторы ждали, что придет большее число участников тех событий. И лишь в разговорах между собой чернобыльцы делятся, сколько товарищей они потеряли в этом году. Причем не из-за пандемии.

Многих не стало, и это не связано с ковидом. В основном сердце, инсульт, рак. Владимир Марков, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Военные одними из первых приняли участие в ликвидации последствий катастрофы. Их главной задачей было очищать зараженную радиацией зону перед постройкой защитного саркофага. Работали не только на земле, но и в воздухе. Александра Кострова направили в Припять после службы в Афганистане. Офицер вертолетного полка замерял концентрацию химических и радиоактивных веществ. И даже пролетал над взорвавшимся реактором.

Тогда мы максимально могли замерить 500 рентген. В течение нескольких секунд прохода над реактором стрелка попросту стукалась об ограничитель. Александр Костров, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС

На памятное мероприятие пришла и Мунира Галимова. В 79-м она вместе с мужем перебралась из Чишминского района в Припять. За тем, как происходил взрыв на атомной электростанции, она наблюдала с балкона собственной квартиры.

Я встала – раз! Грибочек. Я их стала считать, не знаю даже, сколько насчитала. Муж меня за шкирку затащил домой. Мунира Галимова, жительница г. Припять /1979-1986/

Взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл 26 апреля 1986 года. В этом году – юбилейная дата. В ликвидации последствий аварии участвовали свыше 10 тысяч человек из Башкортостана. Из них в живых остались менее 2 тысяч.

В честь юбилейной годовщины трагедии в Национальном музее организовали выставку, посвященную чернобыльцам. Сама по себе экспозиция небольшая, в основном – фотографии. Главным экспонатом стал защитный костюм с противогазом. Этот образ символизирует ликвидатора.

За это время родилось и выросло уже несколько поколений, однако отголоски чернобыльской катастрофы по-прежнему дают о себе знать.

Уже у первого и второго поколения детей, рожденных от одного из облученных родителей, тоже начинаются проблемы и с онкологией и с щитовидкой. Чернобыль сказывается на здоровье участников и членов семьи. Решат Гайнуллин, председатель республиканской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль»