В Уфе почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС

В этом году исполняется ровно 35 лет с момента взрыва на атомном реакторе Чернобыльской АЭС – крупнейшей техногенной катастрофе в истории человечества. Тогда, в 1986 году, около 10 тысяч человек из Башкортостана были направлены на устранение последствий, многих уже нет в живых. На мемориале, посвященном ликвидаторам, состоялось торжественное возложение цветов.
Торжественное собрание перед памятником ликвидаторам началось с задержкой. До последнего организаторы ждали, что придет большее число участников тех событий. И лишь в разговорах между собой чернобыльцы делятся, сколько товарищей они потеряли в этом году. Причем не из-за пандемии.
Военные одними из первых приняли участие в ликвидации последствий катастрофы. Их главной задачей было очищать зараженную радиацией зону перед постройкой защитного саркофага. Работали не только на земле, но и в воздухе. Александра Кострова направили в Припять после службы в Афганистане. Офицер вертолетного полка замерял концентрацию химических и радиоактивных веществ. И даже пролетал над взорвавшимся реактором.
На памятное мероприятие пришла и Мунира Галимова. В 79-м она вместе с мужем перебралась из Чишминского района в Припять. За тем, как происходил взрыв на атомной электростанции, она наблюдала с балкона собственной квартиры.
Взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл 26 апреля 1986 года. В этом году – юбилейная дата. В ликвидации последствий аварии участвовали свыше 10 тысяч человек из Башкортостана. Из них в живых остались менее 2 тысяч.
В честь юбилейной годовщины трагедии в Национальном музее организовали выставку, посвященную чернобыльцам. Сама по себе экспозиция небольшая, в основном – фотографии. Главным экспонатом стал защитный костюм с противогазом. Этот образ символизирует ликвидатора.
За это время родилось и выросло уже несколько поколений, однако отголоски чернобыльской катастрофы по-прежнему дают о себе знать.
После взрыва в атмосферу попало около 190 тонн радиоактивных веществ. Была загрязнена территория площадью 160 000 квадратных километров. Однако масштабы катастрофы могли быть еще страшнее, если бы не мужество и самоотверженность ликвидаторов, которые устраняли последствия порой ценой собственных жизней и здоровья.