В Уфе волонтеры провели акцию, чтобы найти новых хозяев брошенным животным

Брошенным четвероногим ищут заботливых хозяев. В Уфе прошла благотворительная зооакция. Волонтёры рассказали о четвероногих подопечных. Животные контактные, стерилизованные и привитые. Если после просмотра сюжета вы захотите забрать себе хвостатого друга, можно связаться с фондом «Ковчег» или группой помощи животным «Подари надежду».

У собаки со сладкой кличкой Трюфелька совсем не сладкая судьба. Животное нашли с травмами на обочине. Волонтёры занялись поиском врача. Вылечили. Нашли новых хозяев, но через некоторое время собаку снова предали.

Собаку должны были забрать, но в последнюю минуту отказались. Сказали, что нашли другую. Потом забрали на передержку, но через 10 дней оказались. Олеся Нематова, зоозащитница

Бродячие собаки часто умирают на обочинах. Если водитель, мягко говоря, окажется бессердечен, а после ДТП животное не заметит неравнодушный человек, то четвероногое обречено на смерть. Так едва не произошло с Мишей.

У Миши банальная история: его сбила машина, он лежал и замерзал в сугробе. Потом волонтеры выложили пост, что собака нуждается в помощи. Маргарита Топольникова, зоозащитница

Псу вправили кости, сейчас он ходит и бегает наравне с другими собаками. Но мало кто решается забирать уже взрослых животных. Спрос обычно на щенков. Так, волонтёры недавно нашли сразу 9 щенков. Двоих должны забрать на днях. Ещё 7 очень ждут своих хозяев. Нашли им передержку, сейчас ищем дом. Они готовы к стерилизации. Евгения Негодина, зоозащитница

Перед тем, как отдавать животное в добрые руки, его стерилизуют, делают прививки. Подготовку проводят и с будущими хозяевами. Какой корм ест четвероногий друг, как с ним обращаться – об этом рассказывают кураторы. За жизнью бывших бездомных животных следят ещё как минимум год.

У нас проходит кастинг. Не скажу, что на взрослых много желающих. Но когда приходят заявки, люди проверяются, животные передаются по договору, где указываются все пункты об ответственности предыдущего куратора и будущего хозяина. Собаки идут именно с отслеживанием судьбы. Если люди начинают противиться и говорить, что это их личная жизнь, естественно, мы подопечных не отдаем. Потому что было много случаев, когда мы находили собаку на улице. Екатерина Михеева, зоозащитница

Желающие, которые не успели воспользоваться этой возможностью, могут связаться с фондом «Ковчег» и зооволонтёрской группой «Подари надежду». Всего фонд и группа помощи животным за время существования пристроили уже сотни собак. И, кажется, сегодня как минимум ещё одна собака покорила сердце возможно будущей хозяйки.

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