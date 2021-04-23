В Уфе волонтеры провели акцию, чтобы найти новых хозяев брошенным животным

Брошенным четвероногим ищут заботливых хозяев. В Уфе прошла благотворительная зооакция. Волонтёры рассказали о четвероногих подопечных. Животные контактные, стерилизованные и привитые. Если после просмотра сюжета вы захотите забрать себе хвостатого друга, можно связаться с фондом «Ковчег» или группой помощи животным «Подари надежду».
У собаки со сладкой кличкой Трюфелька совсем не сладкая судьба. Животное нашли с травмами на обочине. Волонтёры занялись поиском врача. Вылечили. Нашли новых хозяев, но через некоторое время собаку снова предали.
Бродячие собаки часто умирают на обочинах. Если водитель, мягко говоря, окажется бессердечен, а после ДТП животное не заметит неравнодушный человек, то четвероногое обречено на смерть. Так едва не произошло с Мишей.
Перед тем, как отдавать животное в добрые руки, его стерилизуют, делают прививки. Подготовку проводят и с будущими хозяевами. Какой корм ест четвероногий друг, как с ним обращаться – об этом рассказывают кураторы. За жизнью бывших бездомных животных следят ещё как минимум год.
Желающие, которые не успели воспользоваться этой возможностью, могут связаться с фондом «Ковчег» и зооволонтёрской группой «Подари надежду». Всего фонд и группа помощи животным за время существования пристроили уже сотни собак. И, кажется, сегодня как минимум ещё одна собака покорила сердце возможно будущей хозяйки.
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