ХК «Кировец» в следующем сезоне продолжит выступать в Высшей лиге

Председатель попечительского совета «Кировца» Рустем Ахмадинуров сообщил о решении провести сезон 2021-2022 в Высшей лиге. Об этом говорили сегодня на заседании правления команды. Коллективу требуется усиление спортивной школы клуба, а также создание молодежной команды для выступления в Суперлиге. В следующем году задача перед командой сохраняется – выход в элиту российского хоккея с мячом.

Будем еще усерднее готовиться, чтобы на следующий год сто процентов быть в призах и выйти в Суперлигу.

В нынешнем сезоне «Кировец» занял первое место на групповом этапе и в финале остановился на второй строчке в своей группе. Коллектив Алексея Кузьмина уступил лишь в одной встрече против дубля «Енисея». В игре за третье место Высшей лиги «Кировец» не сумел одолеть «Саяны» и остался без медалей чемпионата. Однако по итогам всего сезона уфимцы сумели войти в топ-20 российских команд. Также «Кировец» выполнил задачу на сезон – завоевал право выступать в Суперлиге. Сезон в целом признан успешным.