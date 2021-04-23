Волейболисты «Урала» встретились с болельщиками в Салавате

Волейбольный клуб «Урал» посетил Салават и провел встречу с болельщиками в рамках турне по республике. Игроки команды встретились с юными волейболистами и провели мастер-класс для детей. Также волейболисты сыграли три мини-турнира: «волейбольный теннис», «невидимый волейбол» и «волейбол без границ».

В конце мероприятия все желающие смогли выйти на площадку, чтобы сфотографироваться и получить автограф. Туром по городам республики «Урал» завершает сезон, в котором клуб занял 7-е место в чемпионате России. Этот результат стал лучшим для башкирского коллектива за последние 8 лет. Следующим городом, который посетят волейболисты, станет Стерлитамак.