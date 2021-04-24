Страшный пожар в в Башкирии: погибли 4 человека, среди них двое детей

Жуткая трагедия произошла накануне в Ишимбае. В пожаре в частном доме на улице Гоголя погибли 4 человека.

Возгорание произошло ночью в частном одноэтажном доме. На место происшествия незамедлительно приехали пожарные расчеты. После тушения были обнаружены тела 4 человек, среди них двое детей.

На месте событий побывала съемочная группа телеканала БСТ. Нам удалось выяснить, что в доме проживала семья из четырёх человек: муж, жена, 11-летний мальчик и 3-летняя девочка. В момент пожара матери в доме не было, женщина была на работе. За детьми приглядывала ее сестра.

По предварительным данным возгорание началось на кухне около половины одиннадцатого вечера из-за неисправной проводки. Как отметил источник в правоохранительных органах, отец с детьми в этот момент спал в другой комнате. Они втроём задохнулись от угарного газа. А вот женщина по всей видимости оказалась в самом пекле: ее текло обгорело до неузнаваемости.

Мальчик в этой семье был приемным. Опеку над ним семья оформила 3 года назад. В 2019 году в доме поставили пожарный извещатель. Сотрудники опеки постоянно проверяли детей, к семье никогда никаких вопросов не было, на учете она не состояла. По плану опека проверяла семью 15 марта, а 23 марта здесь побывали представители администрации города. Ничего не предвещало беды.

Единственные, кто выжили в пожаре - собака и ее щенок. Сейчас на месте происшествия продолжает работать следственная группа.

По факту произошедшего пожара правоохранительными органам проводился проверка. В данный момент проведены неотложные следственные действия. Устанавливается причина пожара. Степан Чистяков, Ишимбайский межрайонный прокурор