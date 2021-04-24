За год в Башкирии более 9 тысяч человек обратились за помощью после укусов и контактов с животными

В Башкирии за 2020 год за медицинской помощью обратились 9 381 человек, из которых 31% - дети. Большинство из них были укушены домашними животными, и лишь небольшой процент контактировал дикими животными.

Как отметили в республиканском Роспотребнадзоре, ситуация по заболеваемости бешенством сегодня все еще нестабильна, и это касается всей страны. В Башкирии за год выявлено 5 фактов бешенства среди животных. Случаи зарегистрированы в 3 районах республики на территории 5 населенных пунктов. По результатам исследования бешенство было подтверждено у 2 диких волков и 3 собак.

В Республике Башкортостан последний случай смерти от гидрофобии зарегистрирован в апреле 2013 года в Альшеевском районе. В 2020 году за медицинской помощью обратился 9381 человек, из них 31% дети до 17 лет. Пресс-служба Роспотребнадзора РБ

Из всех обратившихся за помощью 98,6% получили повреждения именно от домашних животных. С дикими животными контактировали 1,13%. От сельскохозяйственных ивотных получили повреждения 0,28% обратившихся за помощью.