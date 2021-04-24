Владимир Путин подписал закон об изменениях в КоАП

Владимир Путин на днях подписал закон, который подразумевает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Закон был принят Госдумой, а после получил одобрение Совета Федерации.

В пресс-службе президента России пояснили, что, согласно новым изменениям, за принудительную высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, не оплативших проезд и находящихся в автобусе, троллейбусе или трамвае без сопровождения взрослых, предусмотрена административная ответственность.

Также, согласно корректировкам, административное наказание будет ожидать и за нарушение правил проезда через железную дорогу. В этом случае даже оплата половины от суммы наложенного штрафа в таком случае будет невозможна.