В Башкирии менеджер банка три года похищала деньги

В Башкирии завершилось расследование уголовного дела в отношении уже бывшего менеджера банка. Женщина в течение трех лет похищала деньги, пользуясь возможностями своего служебного положения.

Фото №1 - В Башкирии менеджер банка три года похищала деньги

По сообщению пресс-службы СУ СК России по Башкирии, дело расследовали сотрудники Зианчуринского межрайонного следственного отдела. Женщину обвинили в 18 эпизодах совершенных ею преступлений. Следствие выяснило, что совершалось оно с 2017 по 2020 годы. В это время обвиняемая работала менеджером одного из банков и похищала деньги, которые предназначались для Минлесхоза РБ.

Эти деньги граждане передавали в счет оплаты по договорам купли-продажи лесных насаждений, приобретенных для себя.

Злоумышленница вносила деньги на счет Минлесхоза республики, выдавала чек покупателю, а после отменяла операцию, а денежные средства присваивала и расходовала по своему усмотрению. Всего таким образом она похитила почти 270 тыс. рублей.

Пресс-служба СУ СК России по РБ

Сообщается, что женщина признала свою вину и даже полностью возместила ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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