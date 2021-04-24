В Башкирии менеджер банка три года похищала деньги

В Башкирии завершилось расследование уголовного дела в отношении уже бывшего менеджера банка. Женщина в течение трех лет похищала деньги, пользуясь возможностями своего служебного положения.

По сообщению пресс-службы СУ СК России по Башкирии, дело расследовали сотрудники Зианчуринского межрайонного следственного отдела. Женщину обвинили в 18 эпизодах совершенных ею преступлений. Следствие выяснило, что совершалось оно с 2017 по 2020 годы. В это время обвиняемая работала менеджером одного из банков и похищала деньги, которые предназначались для Минлесхоза РБ.