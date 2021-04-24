В Уфе накрыли крупный бизнес по оказанию интимных услуг: задержаны 12 жриц любви

В Уфе накрыли крупный бизнес по оказанию интимных услуг за денежное вознаграждение. В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали первые подробности.
Спецоперация проводилась сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, следователями, бойцами Росгвардии. Были установлены личности предполагаемых «бизнесменов».
Всех троих, а также жриц любви уже задержали. Оказалось, что организовали прибыльное дело супруги и их знакомый. Но есть вероятность, что к работе причастные еще некоторые граждане.
Также правоохранителями предварительно установлено, что бордель работал на протяжении двух лет. В этот период всем желающим купить любовь за деньги предоставляли девушек 20-30 лет. В основном жриц любви находили в соцсетях, предлагая хороший доход.
Примечательно, что специальных и постоянных мест для утех не имелось. В основном использовались сауны в разных точках Уфы, либо девушек доставляли по указанному клиентом адресу. Перевозкой «работниц» занимались охранники-водители. Они привозили нескольких девушек, чтобы клиент смог выбрать.
На территории Уфы было задержано около 12 девушек. Они, по предварительной информации, и предоставляли интимные услуги за деньги. Все документы, телефоны, деньги, банковские карты и два авто были изъяты правоохранителями. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Фото и видео: пресс-служба МВД по РБ