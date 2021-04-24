В Башкирии еще у десятков жителей подтвердили коронавирус

В Башкирии, хоть и чуть сниженными темпами, но все же продолжается рост числа заразившихся коронавирусом. За сутки, согласно данным оперативного штаба, были выявлены десятки новых случаев.

По данным на 24 апреля, в республике всего было зарегистрировано 34 788 фактов инициирования коронавирусной инфекцией, из которых 97 случаев выявлены за последние сутки. Также за эти часы было выписано по выздоровлению 172 человека, завершивших процесс лечения. За весь период в Башкирии благополучно перенесли болезнь и выписались 32 103 пациентов.