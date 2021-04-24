Посмотреть предстоящий матч «Уфа»-«Сочи» на стадионе можно будет бесплатно

Уже в это воскресенье состоится матч российской премьер-лиги между футбольными клубами «Уфа» и «Сочи». На данный момент соперники башкирской команды держится на 7 строке турнирной таблицы. Все изменить может матч 25 апреля.

Известно, что руководство клуба приняло решение о бесплатном входе на матч для желающих болельщиков. Открыть стадион намерены в 14:30, а начнется игра уже в 16 часов по местному времени.

По мнению аналитиков и ведущих СМИ, направленных на спортивную тематику, в Уфе сильно растет интерес к футболу, что может привести к настоящему ажиотажу на грядущей игре. На это может повлиять и розыгрыш подарков от ФК, ранее анонсированный.