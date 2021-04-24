В России коронавирус унес жизни еще 399 человек

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по регионам России. Ежедневно продолжает расти и число жертв, и число заболевших, но при этом также увеличивается количество выздоровлений.

Согласно федеральным данным, в России за сутки выявлено 8 828 новых случаев заражения. Всего в стране за весь период зарегистрировано 4 753 789 фактов Covid-19. На территории России, по данным на 24 апреля, проведено уже более 0 миллионов тестов.