В России коронавирус унес жизни еще 399 человек

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по регионам России. Ежедневно продолжает расти и число жертв, и число заболевших, но при этом также увеличивается количество выздоровлений.
Согласно федеральным данным, в России за сутки выявлено 8 828 новых случаев заражения. Всего в стране за весь период зарегистрировано 4 753 789 фактов Covid-19. На территории России, по данным на 24 апреля, проведено уже более 0 миллионов тестов.
Сообщается, что за последние сутки число выписанных по выздоровлению пациентов увеличилось на 9 254 человек. Таким образом, в России за все время пандемии выписано уже 4 380 468 пациентов. За сутки скончались от коронавируса 399 человек, а с начала пандемии число жертв составило 107 900 человек.