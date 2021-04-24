В Башкирии «догонялки» молодых водителей привели к смертельному ДТП

В Башкирии минувшей ночью было совершено ДТП с участием трех автомобилей. В результате происшествия погиб юноша.

ДТП произошло в Нефтекамске в районе 3:30 в ночь с 23 на 24 апреля. На ул. Трактовой было совершено столкновение автомобилей ВАЗ-2114 и Mazda. Отечественным авто управлял 18-летний местный житель, а в иномарке находился 26-летний водитель.

По словам главного госавтоинспектора РБ Динара Гильмутдинова, водитель ВАЗ-2114 скончался на месте.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114, двигаясь со стороны ул.Первомайской в направлении Октябрьской, предпринял обгон попутной «Приоры» под управлением, по некоторым сведениям, своей 18-летней знакомой. В момент маневра, предположительно, возникло столкновение со встречной «Маздой». Динар Гильмутдинов, главный госавтоинспектор РБ

Освидетельствование, которое прошел водитель иномарки, показало наличие алкоголя. Но 26-летний мужчина объяснил, что выпил уже после ДТП.

Следует указать, что это является серьёзным нарушением ПДД, т влекущее практически соизмеримое наказание, как и за управление в состоянии опьянения. «Приора» также получила механические повреждения, наехав на забор. Погибший водительских прав не имел. Динар Гильмутдинов, главный госавтоинспектор РБ

Сейчас ГИБДД ведет разбирательство, чтобы выяснить все причины и обстоятельства, которые привели к происшествию.