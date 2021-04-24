В Башкирии «догонялки» молодых водителей привели к смертельному ДТП

В Башкирии минувшей ночью было совершено ДТП с участием трех автомобилей. В результате происшествия погиб юноша.
ДТП произошло в Нефтекамске в районе 3:30 в ночь с 23 на 24 апреля. На ул. Трактовой было совершено столкновение автомобилей ВАЗ-2114 и Mazda. Отечественным авто управлял 18-летний местный житель, а в иномарке находился 26-летний водитель.
По словам главного госавтоинспектора РБ Динара Гильмутдинова, водитель ВАЗ-2114 скончался на месте.
Освидетельствование, которое прошел водитель иномарки, показало наличие алкоголя. Но 26-летний мужчина объяснил, что выпил уже после ДТП.
Сейчас ГИБДД ведет разбирательство, чтобы выяснить все причины и обстоятельства, которые привели к происшествию.
Фото: ГИБДД РБ