В Башкирии произошел пожар в многоэтажке, скончался мужчина

Часто можно услышать, что пожар – это случайность, от которой никто не застрахован. Но это не так. В большинстве случаев, пожар – результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности. В республике с начала 2021 года произошло 2925 пожаров, при которых погибло 99 человек.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС