В Башкирии произошел пожар в многоэтажке, скончался мужчина

Еще один трагический случай произошел накануне, 23 апреля, в Башкирии. Пожар, произошедший в одной из квартир многоэтажного дома, унес жизнь мужчины.

Фото №1 - В Башкирии произошел пожар в многоэтажке, скончался мужчина

Трагедия случилась в Стерлитамаке. В девятиэтажном доме на последнем этаже загорелась квартира. Почуявшие запах гари в подъезде направили обращение в экстренные службы.

Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, на место прибыли пожарные городской пожарной части. И в этот моменту уже наблюдалось сильной задымление в квартире на 9 этаже.

Фото №2 - В Башкирии произошел пожар в многоэтажке, скончался мужчина

Также самостоятельно эвакуировались к прибытию экстренных служб 15 человек, находящихся в доме. При ликвидации пожара было найдено тело мужчины. Он скончался в квартире, которая и была заполнена дымом из-за возгорания. На данный момент предварительная причина пожара устанавливается.

Часто можно услышать, что пожар – это случайность, от которой никто не застрахован. Но это не так. В большинстве случаев, пожар – результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности. В республике с начала 2021 года произошло 2925 пожаров, при которых погибло 99 человек.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

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