В Башкирии произошел пожар в многоэтажке, скончался мужчина

Еще один трагический случай произошел накануне, 23 апреля, в Башкирии. Пожар, произошедший в одной из квартир многоэтажного дома, унес жизнь мужчины.
Трагедия случилась в Стерлитамаке. В девятиэтажном доме на последнем этаже загорелась квартира. Почуявшие запах гари в подъезде направили обращение в экстренные службы.
Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, на место прибыли пожарные городской пожарной части. И в этот моменту уже наблюдалось сильной задымление в квартире на 9 этаже.
Также самостоятельно эвакуировались к прибытию экстренных служб 15 человек, находящихся в доме. При ликвидации пожара было найдено тело мужчины. Он скончался в квартире, которая и была заполнена дымом из-за возгорания. На данный момент предварительная причина пожара устанавливается.
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС