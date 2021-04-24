Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в мае: как рассчитают зарплату

Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в мае. Стало известно, как именно будет рассчитываться заработная плата за эти 10 дней.

В тексте документа сообщается, что нерабочие дни установлены в целях сохранения установившейся тенденции сокращения распространения коронавируса в России, а также ради укрепления здоровья населения. Указ уже вступил в силу.

Напомним, что ранее Владимир Путин в ходе совещания с главой Роспотребнадзора Анной Поповой согласился принять ее предложение о продлении майских праздников. Таким образом, жителей России ждут 10 непрерывных выходных дней, начиная с 1 мая.

Согласно указу, подписанному главой государства, дни с 4 по 7 мая, которые ранее должны были быть рабочими, будут оплачиваться в полном объеме.

Также отмечено, что некоторым все-таки придется выйти на работу.