Половина бульвара в Уфе будет перекрыта

В Уфе будет перекрыта половина бульвара Хадии Давлетшиной. Здесь ведутся работы по реконструкции дорожного полотна.

Фото №1 - Половина бульвара в Уфе будет перекрыта

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ предупредили, что половина бульвара будет перекрыта с 26 апреля на промежутке от ул. Николая Дмитриева до ул. Заводской.

Поквартальное перекрытие будет вводиться в течение всех ремонтных работ. Ожидается проведение подготовительных и строительно-монтажных работ, устройство основание, а после – укладка нижнего и верхнего слоев асфальта. Всего отремонтируют 1,1 км дороги.

В рамках производства работ дорожные строители восстановят и закрепят ось трассы, заменят линии электропередач и связи. Кроме этого, на участке улично-дорожной сети будет модернизировано наружное освещение. По проекту также предусмотрены и работы, улучшающие условия дорожного движения и повышающие безопасность дорожного движения. Так, появятся новые дорожные знаки, по завершении работ нанесут горизонтальную дорожную разметку термопластиком. Также запланировано устройство новых светофорных объектов. 

Пресс-служба Минтранса РБ

Водителей просят заранее выбирать альтернативные пути проезда. По контракту работы завершатся не ранее 29 октября этого года.

Фото: пресс-служба Минтранса РБ

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