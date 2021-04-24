Половина бульвара в Уфе будет перекрыта

В Уфе будет перекрыта половина бульвара Хадии Давлетшиной. Здесь ведутся работы по реконструкции дорожного полотна.
В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ предупредили, что половина бульвара будет перекрыта с 26 апреля на промежутке от ул. Николая Дмитриева до ул. Заводской.
Поквартальное перекрытие будет вводиться в течение всех ремонтных работ. Ожидается проведение подготовительных и строительно-монтажных работ, устройство основание, а после – укладка нижнего и верхнего слоев асфальта. Всего отремонтируют 1,1 км дороги.
Водителей просят заранее выбирать альтернативные пути проезда. По контракту работы завершатся не ранее 29 октября этого года.
Фото: пресс-служба Минтранса РБ