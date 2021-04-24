Половина бульвара в Уфе будет перекрыта

В рамках производства работ дорожные строители восстановят и закрепят ось трассы, заменят линии электропередач и связи. Кроме этого, на участке улично-дорожной сети будет модернизировано наружное освещение. По проекту также предусмотрены и работы, улучшающие условия дорожного движения и повышающие безопасность дорожного движения. Так, появятся новые дорожные знаки, по завершении работ нанесут горизонтальную дорожную разметку термопластиком. Также запланировано устройство новых светофорных объектов.

Пресс-служба Минтранса РБ