В Уфе автомобиль заглох на подтопленной дороге

В Уфе молодой человек решил выехать за город, но по пути его остановила разлившаяся река Уфимка. В итоге автомобиль просто заглох.

Житель Уфы вместе с девушкой двигались по лесной дороге в микрорайоне Инорс. При движении уфимец обнаружил, что из-за разлива реки подтоплена дорога, но мужчина решил, что ему это препятствие нипочем и продолжил движение.

Автомобиль не справился с задачей и заглох. Попытки снова завестись ни к чему не привели, и мужчина решил пройти пешком в сторону города, чтобы попросить о помощи. Девушку молодой человек оставил в машине.

Долго идти не пришлось, уфимец заметил автомобиль Росгвардии и обратился за помощью. Сотрудники вневедомственной охраны смогли вытянуть авто и отбуксировать до ближайшего автомобильное сервиса. А мужчина направил в адрес росгвардейцев благодарность, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны Башкирии.