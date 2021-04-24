В Башкирии быстрее всех растет уровень воды двух рек

В Башкирии стремительно растет уровень воды в реках Дема на территории деревни Бочкаревка в Чишминском районе и Юрмаш в селе Русский Юрмаш в Уфимском районе республики. Вторая уже достигла неблагоприятного уровня.

По сообщению Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, Дема за стуки поднялась на 53 см и достигла уже 658 см. Неблагоприятный уровень реки составляет 688 см. Река Юрмаш сейчас уже дошла до неблагоприятного уровня в 343 см, за сутки поднявшись на 52 см.

В период паводка в регионе уже отмечено 59 фактов подтопления в 19 районах. Известно о 288 подтопленных домах и 1 875 придомовых территориях. Также в зоне подтопления оказались 6 мостов. Всего подтоплен 41 участок дорог.

Также в Госкомитете рассказали, что за последние сутки в Систему-112 поступило 5 сообщений о подтоплениях, а с начала паводка в республике зарегистрировано 1 212 обращений.