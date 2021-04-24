Жителей Башкирии предупредили о порывистом ветре и тумане

Погодные условия в Башкирии в ближайшее время не намерены улучшаться. В это воскресенье, 25 апреля, кроме дождя прогнозируют и порывистый ветер, местами почти шторм.

В течение дня в целом по республике ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой дождь, но в отдельных районах он разовьется до грозы. Ночью ветер разгонится до 5-10 метров в секунду, но местами, предупреждает ГУ МЧС по Башкирии, порывы ветра достигнут 16-21 метров в секунду.

В ночное время температура воздуха в среднем по региону составит от 1 до 6 градусов тепла, но днем воздух прогреется до 9-14 градусов.