В Башкирии работники предприятия недополучили более 4,8 миллионов рублей

В Башкирии завершено расследование в отношении работодателя одного из предприятий. Его работники недополучили зарплату в общей сумме более 4,8 миллионов рублей.

Как рассказали в пресс-службе Гострудинспекции РБ, проверка показала, что на предприятии не только задерживали зарплату, но и даже не оплатили целый трудовой месяц - февраль. Пострадали от этого 254 сотрудника структурного подразделения «АК «ВНЗМ». Общая сумма задолженности перед работниками превысила 4,8 миллионов.