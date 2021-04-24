В Башкирии работники предприятия недополучили более 4,8 миллионов рублей

В Башкирии завершено расследование в отношении работодателя одного из предприятий. Его работники недополучили зарплату в общей сумме более 4,8 миллионов рублей.
Информация о нарушениях трудовых прав работников ОСП «Салават-2» ПАО «АК ВНЗМ» поступила в Гострудинспекцию Башкирии. Касались нарушения заработных плат.
Как рассказали в пресс-службе Гострудинспекции РБ, проверка показала, что на предприятии не только задерживали зарплату, но и даже не оплатили целый трудовой месяц - февраль. Пострадали от этого 254 сотрудника структурного подразделения «АК «ВНЗМ». Общая сумма задолженности перед работниками превысила 4,8 миллионов.
Гострудинспекция выдала руководству предписание. Сообщается, что оно на данный момент полностью исполнено.