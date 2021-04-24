В Башкирии работники предприятия недополучили более 4,8 миллионов рублей

В Башкирии завершено расследование в отношении работодателя одного из предприятий. Его работники недополучили зарплату в общей сумме более 4,8 миллионов рублей.

Фото №1 - В Башкирии работники предприятия недополучили более 4,8 миллионов рублей

Информация о нарушениях трудовых прав работников ОСП «Салават-2» ПАО «АК ВНЗМ» поступила в Гострудинспекцию Башкирии. Касались нарушения заработных плат.

Как рассказали в пресс-службе Гострудинспекции РБ, проверка показала, что на предприятии не только задерживали зарплату, но и даже не оплатили целый трудовой месяц - февраль. Пострадали от этого 254 сотрудника структурного подразделения «АК «ВНЗМ». Общая сумма задолженности перед работниками превысила 4,8 миллионов.

Гострудинспекция выдала руководству предписание. Сообщается, что оно на данный момент полностью исполнено.

За допущенные нарушения трудового законодательства в отношении виновных лиц приняты меры административно-правового воздействия.

Пресс-служба Гострудинспекции РБ
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