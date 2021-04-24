Страшный пожар с 4 погибшими в Башкирии: подробности трагедии

В Ишимбае в пожаре погибло 4 человека, двое из которых – дети. Трагедия произошла накануне вечером. Частный дом тушили всю ночь, сегодня утром огнеборцам удалось полностью ликвидировать возгорание.
Спустя считанные минуты после вызова 25 огнеборцев уже на поле боя против коварного врага. Одолеть открытое горение им удается спустя час, но увы – чуда не произошло. Под пеплом спасатели обнаружили тела 4 человек, двое из них – дети.
Полностью потушить пожар удалось лишь к утру. Погибшими оказалась семья Смирновых: 39-летний отец семейства, 12-летний мальчик, трехгодовалая девочка и их тетя. Ход расследования на контроль взяла прокуратура.
С работы мама вернулась уже на пепелище. Вероятно, отец с детьми спали в одной комнате. Они задохнулись от угарного газа. А вот их родственница, по всей видимости, оказалась в самом пекле: на ее теле многочисленные ожоги.
Известно, что этот одноэтажный дом семья арендовала. Судя по прогару, очаг возгорания – кухня. По предварительной информации специалистов, причина пожара кроется в неисправности проводки.
Семья в городе считалась примерной. Погибшего 12-летнего Ваню Смирновы усыновили 3 года назад. Примечательно, но в доме был установлен пожарный извещатель. Сотрудники опеки постоянно проверяли детей. Последний их визит был 15 марта, а уже 23-го здесь побывали и представители администрации района.
Тем временем следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Ночью в администрации Ишимбайского района провели экстренное совещание под председательством вице-премьера правительства республики Ирека Сагитова. Было поручено оказать материальную помощь женщине, лишившейся в один миг детей, мужа и сестры. Сейчас ей предстоят похороны родных. Поддержать Надежду может каждый из нас, реквизиты для помощи указаны ниже. В этом страшном пожаре удалось выжить лишь питомцам Смирновых – собаке и ее щенку.
2202 2003 3566 5244 (СБЕРБАНК)
ПОЛУЧАТЕЛЬ: СМИРНОВА НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА