Страшный пожар с 4 погибшими в Башкирии: подробности трагедии

В Ишимбае в пожаре погибло 4 человека, двое из которых – дети. Трагедия произошла накануне вечером. Частный дом тушили всю ночь, сегодня утром огнеборцам удалось полностью ликвидировать возгорание.

Спустя считанные минуты после вызова 25 огнеборцев уже на поле боя против коварного врага. Одолеть открытое горение им удается спустя час, но увы – чуда не произошло. Под пеплом спасатели обнаружили тела 4 человек, двое из них – дети.

В 22:40 поступило сообщение о пожаре. Силами и средствами МЧС России открытое горение ликвидировано. Ликвидация всех последствий пожара и сейчас продолжается. Владимир Горин, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Полностью потушить пожар удалось лишь к утру. Погибшими оказалась семья Смирновых: 39-летний отец семейства, 12-летний мальчик, трехгодовалая девочка и их тетя. Ход расследования на контроль взяла прокуратура.

Все погибшие состояли в родственных отношениях. Мать детей была на работе, в доме находились отец детей, сестра матери и два малолетних ребенка. Степан Чистяков, Ишимбайский районный прокурор

С работы мама вернулась уже на пепелище. Вероятно, отец с детьми спали в одной комнате. Они задохнулись от угарного газа. А вот их родственница, по всей видимости, оказалась в самом пекле: на ее теле многочисленные ожоги.

Известно, что этот одноэтажный дом семья арендовала. Судя по прогару, очаг возгорания – кухня. По предварительной информации специалистов, причина пожара кроется в неисправности проводки.

Нормальная семья. Он работал на мебельной, она продавцом, по-моему. А я же говорю, они снимали этот дом года два, наверное. Ничего, всегда порядок, всегда нормально было. Артур и Наиль Аитовы, соседи семьи Смирновых

Семья в городе считалась примерной. Погибшего 12-летнего Ваню Смирновы усыновили 3 года назад. Примечательно, но в доме был установлен пожарный извещатель. Сотрудники опеки постоянно проверяли детей. Последний их визит был 15 марта, а уже 23-го здесь побывали и представители администрации района.

Три года он находился под опекунством, семья благополучная. Родители работали, дети в садик и в школу ходили. Жизнь у них в нормальном русле была, вопросов к ним не возникало. Юрий Дегтярев, заместитель председателя комиссии по ЧС в Ишимбайском районе

Тем временем следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении тел погибших, а также пожарно-техническая экспертиза с целью установления причины возгорания в доме, допрашиваются очевидцы и другие свидетели. Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан

Ночью в администрации Ишимбайского района провели экстренное совещание под председательством вице-премьера правительства республики Ирека Сагитова. Было поручено оказать материальную помощь женщине, лишившейся в один миг детей, мужа и сестры. Сейчас ей предстоят похороны родных. Поддержать Надежду может каждый из нас, реквизиты для помощи указаны ниже. В этом страшном пожаре удалось выжить лишь питомцам Смирновых – собаке и ее щенку.

2202 2003 3566 5244 (СБЕРБАНК)