Жители Башкирии жалуются на золотодобытчиков, наносящих ущерб экологии

В Баймакском районе местные жители просят прекратить добычу драгоценных металлов до тех пор, пока золотодобывающее предприятие «Таналык» не исправит нарушения, в частности, проведёт рекультивацию земель. По поручению главы Башкортостана Радия Хабирова сегодня на месте было организовано совещание с участием местных.
Даже дождь и пронизывающий ветер не помешали местным жителям провести сход граждан. Прямо на багажнике автомобиля разложили карту, на которой обозначены границы золотого прииска. По мнению баймакцев, предприятие вышло за пределы установленной территории. Но это лишь полбеды. Золотодобытчики для своих нужд изменили русло реки Таналык, что обернулось проблемой для целого города.
Отвечать перед жителями пришлось генеральному директору предприятия. Вот только на эту должность он был назначен лишь в прошлом году. А нарушения законодательства фиксировались гораздо раньше.
Добыча золота ведется недалеко от двух озёр – Графского и Талкас. Летом отдыхать сюда приезжают тысячи туристов. Но с каждым годом пейзаж становится мрачнее. Карьеры, горы песка и глины. К тому же, по мнению ученых, без рекультивации в воду попадают тяжелые металлы, которые могут стать причиной серьезных заболеваний.
Экологическая проблема в Баймакском районе появилась не сегодня, и моментально решить вопрос тоже не получится. Но всё же сдвинуть с мертвой точки его удалось. Теперь эта тема находится на контроле руководства Башкортостана.
На сходе граждан также отметили, что юридически фирма оформлена в Москве, то есть, обогащаясь баймакским золотом, вклад в развитие муниципалитета она не вносила. И даже основная часть коллектива – не из числа местных жителей. Активисты потребовали у руководства предприятия остановить работы и привести экологическую обстановку в порядок.
В ходе многочасового диалога сторонам всё же удалось прийти к компромиссу. Жители не будут требовать полного закрытия предприятия, если оно в свою очередь проведет рекультивацию земель, зарегистрируется как юрлицо на территории муниципалитета, поможет в строительстве социальных объектов. Но если золотодобытчики продолжат наносить ущерб экологии, активисты станут добиваться отзыва лицензии у компании.