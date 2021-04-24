Жители Башкирии жалуются на золотодобытчиков, наносящих ущерб экологии

В Баймакском районе местные жители просят прекратить добычу драгоценных металлов до тех пор, пока золотодобывающее предприятие «Таналык» не исправит нарушения, в частности, проведёт рекультивацию земель. По поручению главы Башкортостана Радия Хабирова сегодня на месте было организовано совещание с участием местных.

Даже дождь и пронизывающий ветер не помешали местным жителям провести сход граждан. Прямо на багажнике автомобиля разложили карту, на которой обозначены границы золотого прииска. По мнению баймакцев, предприятие вышло за пределы установленной территории. Но это лишь полбеды. Золотодобытчики для своих нужд изменили русло реки Таналык, что обернулось проблемой для целого города.

У нас теперь вода плохого качества, где-то вообще напора нет. Русло перекопали, никакой рекультивации. Экологию портят нам, а отвечать не хотят. Сергей Логинов житель г. Баймака

Отвечать перед жителями пришлось генеральному директору предприятия. Вот только на эту должность он был назначен лишь в прошлом году. А нарушения законодательства фиксировались гораздо раньше.

По итогам проверки 2019 года руководство предприятия было привлечено к административной ответственности за нарушение лицензионных условий. Росприроднадзор насчитал ущерб размером более 600 млн рублей. Азат Каримов, прокурор Баймакского района

Добыча золота ведется недалеко от двух озёр – Графского и Талкас. Летом отдыхать сюда приезжают тысячи туристов. Но с каждым годом пейзаж становится мрачнее. Карьеры, горы песка и глины. К тому же, по мнению ученых, без рекультивации в воду попадают тяжелые металлы, которые могут стать причиной серьезных заболеваний.

Принимаем решение о формировании общественного совета по контролю за ходом рекультивационных работ. При этом с общественным советом необходимо согласовывать их план. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Экологическая проблема в Баймакском районе появилась не сегодня, и моментально решить вопрос тоже не получится. Но всё же сдвинуть с мертвой точки его удалось. Теперь эта тема находится на контроле руководства Башкортостана.

Здесь мы наблюдаем, мягко говоря, небережливое производство и недропользование, поэтому не согласиться с возмущением местных жителей, конечно, невозможно. Мы эту историю обсуждали с Радием Фаритовичем, он поручил провести здесь выездное совещание. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

На сходе граждан также отметили, что юридически фирма оформлена в Москве, то есть, обогащаясь баймакским золотом, вклад в развитие муниципалитета она не вносила. И даже основная часть коллектива – не из числа местных жителей. Активисты потребовали у руководства предприятия остановить работы и привести экологическую обстановку в порядок.

В понедельник встречаемся с активом, у нас есть план рекультивации, мы его представим. С их стороны будет общественный контроль. Олег Заплатин, генеральный директор ООО «Таналык»