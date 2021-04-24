В Башкирии прошел Международный диктант по башкирскому языку

12 зарубежных стран и 17 регионов России подключились сегодня к Международному диктанту по башкирскому языку. Трансляцию можно было увидеть на телеканале БСТ. В прошлом году свои знания проверили более 300 тысяч человек, в этом организаторы ожидают не меньшее количество участников. Работы будут приниматься до 26 апреля.

Студия телеканала БСТ второй год становится онлайн-площадкой проведения диктанта. Трансляция идет в прямом эфире. Дикторы читают 3 разных текста. Для тех, кто знает язык на отлично, тех, кто только начал изучать, и желающих испытать свои силы в знании северо-западного диалекта.

Иногда приходится слышать, я давно школу заканчивал, не учил башкирский и не будет сложно, надо пробовать. Такой диктант – не только проверка способностей, но и обогащение словарного запаса. В обиходе мы используем ограниченное количество слов, а тут литературный язык. Эльвира Аиткулова, председатель президиума всемирного курултая башкир

В прошлом году международный диктант на башкирском написали более 300 тысяч человек. Интерес к акции растет с каждым годом, говорят организаторы. В этом году она проводится в 7-й раз. Пока точное количество участников неизвестно, однако, скорее всего, будет не меньше – к трансляции подключились 12 зарубежных стран и 17 регионов России

Такие акции нужны, это пропагандирует нашу историю, культуру. В будущем для развития языка необходимо создать среду, а чтобы среда была, нужны практические мероприятия. Гульнур Кульсарина, депутат Госсобрания Республики Башкортостан

Для баймакцев диктант начался с национальных танцев, только после концерта участники сели за парты. Старшеклассники удмуртской школы в Татышлинском районе изучают башкирский с начальных классов, поэтому не пропустили еще ни одного диктанта.

На уроках мы поем песни, учим стихи, переводим тексты. И общаемся по-башкирски. В акции участвуем ежегодно. Мне нравится писать диктант. Башкирский язык я учу, потому что он красивый и богатый. Линда Зидымакова, ученица 9-го класса с. Нижнебалтачево

Международная акция прошла в музеях, библиотеках, учебных заведениях, к акции подключилось и Духовное управление мусульман. Кстати, на проверку свои работы можно отправить, сфотографировав их на телефон либо отправив скан через личный кабинет или по электронке. Оценка будет известна только участнику диктанта.

Нужно отметить, что диктант пишут не только те, кто хорошо знает башкирский язык и умеет писать. На сегодняшний день со стороны администрации главы республики вы видите полный зал. Есть люди, которые пишут впервые на башкирском языке. Для них есть текст для начинающих. Он довольно простой, здесь главное не победа, главное – участие. Урал Кильсенбаев, заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике