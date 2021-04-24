В Башкирии прошел Международный диктант по башкирскому языку

12 зарубежных стран и 17 регионов России подключились сегодня к Международному диктанту по башкирскому языку. Трансляцию можно было увидеть на телеканале БСТ. В прошлом году свои знания проверили более 300 тысяч человек, в этом организаторы ожидают не меньшее количество участников. Работы будут приниматься до 26 апреля.
Студия телеканала БСТ второй год становится онлайн-площадкой проведения диктанта. Трансляция идет в прямом эфире. Дикторы читают 3 разных текста. Для тех, кто знает язык на отлично, тех, кто только начал изучать, и желающих испытать свои силы в знании северо-западного диалекта.
В прошлом году международный диктант на башкирском написали более 300 тысяч человек. Интерес к акции растет с каждым годом, говорят организаторы. В этом году она проводится в 7-й раз. Пока точное количество участников неизвестно, однако, скорее всего, будет не меньше – к трансляции подключились 12 зарубежных стран и 17 регионов России
Для баймакцев диктант начался с национальных танцев, только после концерта участники сели за парты. Старшеклассники удмуртской школы в Татышлинском районе изучают башкирский с начальных классов, поэтому не пропустили еще ни одного диктанта.
Международная акция прошла в музеях, библиотеках, учебных заведениях, к акции подключилось и Духовное управление мусульман. Кстати, на проверку свои работы можно отправить, сфотографировав их на телефон либо отправив скан через личный кабинет или по электронке. Оценка будет известна только участнику диктанта.
Для тех, кто не успел написать диктант в день его проведения, организаторы сохранят запись. До 12 часов ночи 26 апреля желающие смогут посмотреть повтор и проверить свои знания по башкирскому языку. Нужно не забыть отправить работу для выставления оценки. Итоги акции появятся в течение месяца на сайте bashdiktant.ru.