В Башкирии на массовом субботнике собрано почти 4 тысячи тонн мусора

Сегодня в Башкортостане прошел массовый субботник. Независимо от возраста и статуса лопаты, грабли и метелки в руки взяли школьники, студенты, работники предприятий, чиновники и не только – всего более 350 тысяч человек. Общими усилиями было собрано и вывезено на полигоны почти 4 тысячи тонн мусора.

Озеро Долгое в микрорайоне Нижегородка. На помощь местным жителям приехали студенты и волонтеры. Их задача – очистить прибрежную зону от накопившегося за зиму мусора.

Сегодня запланирована работа именно по вырубке поросли прилегающей к мечети территории и также запланирована очистка береговой зоны от бутылок, мусора оставленного жителями. Лазарь Лазарев, ведущий специалист отдела коммунального хозяйства администрации Ленинского района г. Уфы

Работники жилищно-коммунальных служб, сотрудники трудовых коллективов предприятий и просто неравнодушные горожане вышли сегодня на улицы привести в порядок общественные территории. В стороне от столичного субботника не осталась и команда правительства Башкортостана. Грабли в руки взял и премьер-министр. Андрей Назаров с коллегами убирал территорию, прилегающую к Дому Республики.

Вообще любой руководитель должен собственным примером давать настрой коллективу, и нет исключения здесь из правил. Начиная с войны, когда командир из окопа в атаку поднимал бойцов. В общем-то, и здесь то же самое – это такой мини-подъем бойцов-коллег в небольшую атаку. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Масштабная экологическая акция проходит в рамках весеннего месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению. Кстати, сегодня был также дан старт акции «Зеленая Башкирия».

То есть во всех районах республики сейчас идет и посадка деревьев, потому что как раз сейчас вовремя: и влаги много, и жары нет, то есть приживаемость будет очень хорошей. Ильдар Гарифуллин, заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан

Жители Баймака сегодня озеленяли территорию местного парка Победы. А в парке спорта и отдыха «Уральский» в Толбазах заложили Аллею здоровья. В общей сложности в Аургазинском районе посадили более тысячи саженцев, в том числе 350 крупномеров. К акции «Зеленая Башкирия» присоединились также мечетлинцы. В райцентре озеленяли территории жилых застроек.

Будет здесь проводиться субботник с высадкой деревьев вокруг детской площадки, возле дома. Вышел со всеми вместе сажать деревья. Руслан Габдрахимов, житель с. Большеустьикинское

В Иглинском районе субботник превратился в соревнования. Здесь впервые были организованы «Чистые игры». Кто больше всех на время соберет мусора. При этом внимание уделяли именно раздельному сбору.

Их задача – собрать раздельно мусор, то есть это ТКО, это ПЭКи, это металл – все раздельно. И кто больше это сделает, больше баллов получит, тот и получит призы. Регина Байдулетова, глава Иглинского сельсовета