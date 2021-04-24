В Башкирии на массовом субботнике собрано почти 4 тысячи тонн мусора

Сегодня в Башкортостане прошел массовый субботник. Независимо от возраста и статуса лопаты, грабли и метелки в руки взяли школьники, студенты, работники предприятий, чиновники и не только – всего более 350 тысяч человек. Общими усилиями было собрано и вывезено на полигоны почти 4 тысячи тонн мусора.
Озеро Долгое в микрорайоне Нижегородка. На помощь местным жителям приехали студенты и волонтеры. Их задача – очистить прибрежную зону от накопившегося за зиму мусора.
Работники жилищно-коммунальных служб, сотрудники трудовых коллективов предприятий и просто неравнодушные горожане вышли сегодня на улицы привести в порядок общественные территории. В стороне от столичного субботника не осталась и команда правительства Башкортостана. Грабли в руки взял и премьер-министр. Андрей Назаров с коллегами убирал территорию, прилегающую к Дому Республики.
Масштабная экологическая акция проходит в рамках весеннего месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению. Кстати, сегодня был также дан старт акции «Зеленая Башкирия».
Жители Баймака сегодня озеленяли территорию местного парка Победы. А в парке спорта и отдыха «Уральский» в Толбазах заложили Аллею здоровья. В общей сложности в Аургазинском районе посадили более тысячи саженцев, в том числе 350 крупномеров. К акции «Зеленая Башкирия» присоединились также мечетлинцы. В райцентре озеленяли территории жилых застроек.
В Иглинском районе субботник превратился в соревнования. Здесь впервые были организованы «Чистые игры». Кто больше всех на время соберет мусора. При этом внимание уделяли именно раздельному сбору.
Делать чище окружающий мир можно не только в дни субботников, но и в любое свободное время, считает Виктор Бурко. И это не просто пустые слова от известного солиста группы «Детектор Лжи». Он сам регулярно берет в руки мешки для мусора и организовывает одиночные субботники. Об этом свидетельствует множество видеороликов, размещенных на странице артиста. Сегодня Виктор наводил порядок около трассы М5, в районе поворота на Юматово.