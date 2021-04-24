В Уфе наградили участников 7-го регионального чемпионата «Абилимпикс»

Более 300 победителей и призеров. Сегодня в Уфе наградили участников 7-го регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Школьники, студенты и специалисты боролись за победу в 72 компетенциях. Среди них такие направления как, например, туризм, ландшафтный дизайн, виртуальная реальность, робототехника.

Каждый год появляются новые профессии, новые компетенции, новые специальности, которые абсолютно органично вписываются в рынок труда. И очень важно, что начали подтягиваться не только школьники и студенты, но и специалисты. Для нас важно, чтобы люди, уже трудящиеся в той или иной сфере, могли проявить себя и на чемпионате.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе наградили участников 7-го регионального чемпионата «Абилимпикс»

Соревнования проходили на 26 площадках, на которых свое мастерство показывали почти 650 человек. Как отметили организаторы, за семь лет количество компетенций выросло в 10 раз и семикратно увеличилось число участников регионального «Абилимпикса».

Страшно было, конкуренты были хорошие, все у них хорошо получалось. Я вообще не ожидала, что выиграю. Там нужно было собрать робота, запрограммировать его, шарики нужно было отвести на базы – это было вроде самодельного завода.

Владислав Сатункин, победитель в компетенции «Робототехника» среди школьников /Куюргазинский район/

Соревноваться было достаточно тяжело, все конкуренты хорошо подготовлены. Я очень люблю детей, играть с ними, общаться. Выбрала я данную профессию не случайно, потому что все в моей родословной учителя начальных классов и предметники.

Лилияна Валиева, победитель в компетенции «Учитель начальных классов» среди студентов /г. Благовещенск/
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