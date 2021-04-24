В Уфе наградили участников 7-го регионального чемпионата «Абилимпикс»

Каждый год появляются новые профессии, новые компетенции, новые специальности, которые абсолютно органично вписываются в рынок труда. И очень важно, что начали подтягиваться не только школьники и студенты, но и специалисты. Для нас важно, чтобы люди, уже трудящиеся в той или иной сфере, могли проявить себя и на чемпионате.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан