В Уфе наградили участников 7-го регионального чемпионата «Абилимпикс»

Более 300 победителей и призеров. Сегодня в
Уфе наградили участников 7-го регионального чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс».
Школьники, студенты и специалисты боролись за
победу в 72 компетенциях. Среди них такие направления как, например, туризм,
ландшафтный дизайн, виртуальная реальность, робототехника.
Каждый год появляются новые профессии, новые компетенции,
новые специальности, которые абсолютно органично вписываются в рынок труда. И очень
важно, что начали подтягиваться не только школьники и студенты, но и
специалисты. Для нас важно, чтобы люди, уже трудящиеся в той или иной сфере,
могли проявить себя и на чемпионате.Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан
Соревнования проходили на 26 площадках, на
которых свое мастерство показывали почти 650 человек. Как отметили организаторы,
за семь лет количество компетенций выросло в 10 раз и семикратно увеличилось
число участников регионального «Абилимпикса».
Страшно было, конкуренты были хорошие, все у них хорошо
получалось. Я вообще не ожидала, что выиграю. Там нужно было собрать робота,
запрограммировать его, шарики нужно было отвести на базы – это было вроде самодельного
завода.Владислав Сатункин, победитель в компетенции «Робототехника» среди школьников /Куюргазинский район/
Соревноваться было достаточно тяжело, все конкуренты хорошо
подготовлены. Я очень люблю детей, играть с ними, общаться. Выбрала я данную
профессию не случайно, потому что все в моей родословной учителя начальных
классов и предметники.Лилияна Валиева, победитель в компетенции «Учитель начальных классов» среди студентов /г. Благовещенск/