В Уфе прошел фестиваль жестового языка, посвященный Дню Победы

Военные песни и стихи на языке жестов. В Уфе прошел фестиваль жестового языка, посвященный Дню Победы. Проект организован на грант президента России. Участие приняли около сотни людей с нарушением слуха со всей республики. Кто-то смог приехал лично, а остальные на суд жюри отправили видеоролики.

Кажется, это обычное выступление. Вот только приглядевшись, в зале замечаешь активно жестикулирующую женщину, не похожую на дирижёра. А обернувшись на юную артистку, понимаешь: музыка – фонограмма, а поёт она руками.

Репетировать Алисе приходилось в перерывах между тренировками – девушка занимается ещё и горными лыжами. Сначала заучивала текст, а затем переводила в жесты. Алиса знает композицию только в таком исполнении, девушка никогда не слышала, как она звучит.

Я не слышу музыку, но чувствую вибрацию от неё. У меня начинаются мурашки и дыхание как будто усиливается. Я прочувствовала эту боль. Солдат очень хотел вернуться домой, но у него не получилось, а родители его ждали. Алиса Иванова

На их выступлениях никто не собьет артиста разговорами из зала. Общение – жестами. Наталья Матюшина впервые в своей жизни вышла на сцену. Своё предпочтение отдала стихам.

Я волновалась, но всё равно довольна своим выступлениям. Я чувствовала, когда читала стихотворение, одновременно и скорбь, и гордость за победу. Наталья Матюшина

Участники не слышат музыки, их уши – это режиссер, который подсказывает, когда вступить, где сбавить темп, а где, наоборот, ускориться. Гульнара Габдуллина – постановщик всех номеров. Кажется, достаточно просто перевести на язык жестов. Но важно как. Русский язык богат на синонимы, произведение пытаются разнообразить и ловкостью рук.

Жесты – это лишь часть коммуникации глухих. Пандемия лишила их возможности понимать людей, говорит Алевтина Сидорова. Она слабослышащая, со слуховым аппаратом ещё может улавливать громкую речь.