Военные песни и стихи на языке жестов. В Уфе прошел фестиваль жестового языка, посвященный Дню Победы. Проект организован на грант президента России. Участие приняли около сотни людей с нарушением слуха со всей республики. Кто-то смог приехал лично, а остальные на суд жюри отправили видеоролики.
Кажется, это обычное выступление. Вот только приглядевшись, в зале замечаешь активно жестикулирующую женщину, не похожую на дирижёра. А обернувшись на юную артистку, понимаешь: музыка – фонограмма, а поёт она руками.
Репетировать Алисе приходилось в перерывах между тренировками – девушка занимается ещё и горными лыжами. Сначала заучивала текст, а затем переводила в жесты. Алиса знает композицию только в таком исполнении, девушка никогда не слышала, как она звучит.
На их выступлениях никто не собьет артиста разговорами из зала. Общение – жестами. Наталья Матюшина впервые в своей жизни вышла на сцену. Своё предпочтение отдала стихам.
Участники не слышат музыки, их уши – это режиссер, который подсказывает, когда вступить, где сбавить темп, а где, наоборот, ускориться. Гульнара Габдуллина – постановщик всех номеров. Кажется, достаточно просто перевести на язык жестов. Но важно как. Русский язык богат на синонимы, произведение пытаются разнообразить и ловкостью рук.
Жесты – это лишь часть коммуникации глухих. Пандемия лишила их возможности понимать людей, говорит Алевтина Сидорова. Она слабослышащая, со слуховым аппаратом ещё может улавливать громкую речь.
Изначально авторы фестиваля жестового языка предполагали, что участие примут около 60 человек. Но желающих было так много, что пришлось увеличить количество мест вдвое. Для них это не просто конкурс, но и возможность быть понятыми, и находиться в кругу тех, кто воспринимает этот мир так же, как и они – глазами.