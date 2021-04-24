В Башкирии прошла 10-я всероссийская акция «Библионочь»

Республика присоединилась к юбилейной, десятой всероссийской акции «Библионочь». В этом году мероприятие проходит под девизом «Книга – путь к звездам».

Самое крупное мероприятие прошло в Национальной библиотеке имени Заки Валиди. Программа была насыщенной, одной из ключевых тем стал полет человека в космос. В интерактивной зоне прошли мастер-классы по работе с 3D-принтером, демонстрация моделей спутника и роботы. Для всех желающих проходила экскурсия по специальной сфере, где проецировалось звездное небо и галактики. Кроме того, для юных гостей устроили квест, по итогам которого участникам выдавали сертификаты о прохождении предполетной подготовки.