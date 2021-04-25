В Уфе пропал без вести 38-летний Ильшат Байматов

В башкирской столице пропал без вести 38-летний Ильшат Байматов. Его местонахождение остается неизвестным с 24 апреля. В тот день мужчина уехал на своем автомобиле Renault Logan в неизвестном направлении, однако домой так и не вернулся.
Приметы Ильшата: рост около 185 см, телосложение плотное, зеленые глаза, черные волосы. Приметы автомобиля: синий цвет, госномер Н294КК102, имеются наклейки службы такси "Лидер". В день пропажи мужчина был одет в трико серого цвета, черную кофту, джинсовую бейсболку и синие кроссовки.
Поисками Ильшата Байматова занимаются волонтеры отряда "Лиза Алерт". Телефоны для связи: 8 (987) 099 70 92, 8 (800) 700 54 52 или 02.
Фото: Соцсети.