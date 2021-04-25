Геймер из Башкирии потратил деньги своей возлюбленной на игру

33-летний геймер из Белорецкого района украл у своей возлюбленной банковскую карту и потратил более пяти тысяч рублей на покупки в онлайн-игре. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Для улучшения показателей своего персонажа мужчина решил приобрести внутриигровую валюту. Своих денег у него не было, и он решил воспользоваться картой своей возлюбленной.