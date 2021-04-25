Роскомнадзор обвинил видеохостинг YouTube в цензуре российских СМИ

РКН со стороны администрации видеохостинга YouTube зафиксировал цензуру в отношении контента, размещенного в аккаунтах российских СМИ, на регулярной основе. Причина - несоответствие возрастной категории.
В ведомстве считают, что YouTube блокирует ролики, "которые доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию". Об этом сообщает издание "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора.
Согласно данным РКН, в 2020 году видеохостинг девять раз ограничивал доступ к российским СМИ, а к их материалам - три. За четыре месяца текущего года видеохостинг заблокировал 5 материалов и 3 аккаунта российских СМИ, среди которых были Sputnik, Russia Today, ТВЦ, Россия 24 и НТВ.
В ведомстве добавили, что с начала 2020 года они направили администрации видеохостинга 29 писем с требованием снять ограничения в отношении российских СМИ (из них семь - повторные требования), и большинство из них остались без ответа.
Кроме того, Роскомнадзор заявляет, что YouTube не удалил почти 6 тыс. материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, пронаркотическим и суицидальным контентом, прочей социально опасной информацией из более чем 71 тысячи, выявленных ведомством с 2012 года.
Там напомнили, что ранее за неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией Google был оштрафован трижды - на 700 тыс. руб., на 1,5 млн руб. и на 3 млн руб.
Ранее в интервью газете "Коммерсантъ" директор YouTube по взаимодействию с властью в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Марко Панчини заявил, что видеохостинг не ограничивает специально доступ к материалам российских СМИ, в частности телеканала RT, который недавно жаловался на пессимизацию его контента, а также к отечественным фильмам, таким, как картина "Беслан" Александра Рогаткина. По его словам, "чтобы видео попали в "рекомендованные" или "тренды", они должны соответствовать объективным критериям", а кроме того, алгоритмы YouTube принимают во внимание предпочтения пользователей, так что RT конкурирует за просмотры пользователей, как и другие международные медиакомпании.