Роскомнадзор обвинил видеохостинг YouTube в цензуре российских СМИ

Ранее в интервью газете "Коммерсантъ" директор YouTube по взаимодействию с властью в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Марко Панчини заявил, что видеохостинг не ограничивает специально доступ к материалам российских СМИ, в частности телеканала RT, который недавно жаловался на пессимизацию его контента, а также к отечественным фильмам, таким, как картина "Беслан" Александра Рогаткина. По его словам, "чтобы видео попали в "рекомендованные" или "тренды", они должны соответствовать объективным критериям", а кроме того, алгоритмы YouTube принимают во внимание предпочтения пользователей, так что RT конкурирует за просмотры пользователей, как и другие международные медиакомпании.