Роскомнадзор обвинил видеохостинг YouTube в цензуре российских СМИ

РКН со стороны администрации видеохостинга YouTube зафиксировал цензуру в отношении контента, размещенного в аккаунтах российских СМИ, на регулярной основе. Причина - несоответствие возрастной категории.

Фото №1 - Роскомнадзор обвинил видеохостинг YouTube в цензуре российских СМИ

"Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям. Многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых".

Роскомнадзор

В ведомстве считают, что YouTube блокирует ролики, "которые доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию". Об этом сообщает издание "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу Роскомнадзора.

"Ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане блокируются под надуманными предлогами. Случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента России в официальном аккаунте НТВ".

Роскомнадзор

Согласно данным РКН, в 2020 году видеохостинг девять раз ограничивал доступ к российским СМИ, а к их материалам - три. За четыре месяца текущего года видеохостинг заблокировал 5 материалов и 3 аккаунта российских СМИ, среди которых были Sputnik, Russia Today, ТВЦ, Россия 24 и НТВ.

"Также YouTube накладывал ограничения на ролики, содержащие государственный гимн Российской Федерации, объясняя свои действия нарушением авторских прав, которые якобы принадлежат зарубежным правообладателям".

Роскомнадзор

В ведомстве добавили, что с начала 2020 года они направили администрации видеохостинга 29 писем с требованием снять ограничения в отношении российских СМИ (из них семь - повторные требования), и большинство из них остались без ответа.

Кроме того, Роскомнадзор заявляет, что YouTube не удалил почти 6 тыс. материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, пронаркотическим и суицидальным контентом, прочей социально опасной информацией из более чем 71 тысячи, выявленных ведомством с 2012 года.

Там напомнили, что ранее за неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией Google был оштрафован трижды - на 700 тыс. руб., на 1,5 млн руб. и на 3 млн руб.

Ранее в интервью газете "Коммерсантъ" директор YouTube по взаимодействию с властью в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Марко Панчини заявил, что видеохостинг не ограничивает специально доступ к материалам российских СМИ, в частности телеканала RT, который недавно жаловался на пессимизацию его контента, а также к отечественным фильмам, таким, как картина "Беслан" Александра Рогаткина. По его словам, "чтобы видео попали в "рекомендованные" или "тренды", они должны соответствовать объективным критериям", а кроме того, алгоритмы YouTube принимают во внимание предпочтения пользователей, так что RT конкурирует за просмотры пользователей, как и другие международные медиакомпании.

"Со стороны YouTube нет ни предвзятости, ни цензуры. К этим вопросам мы относимся серьезно. Мы уважаем и ценим культурно-исторический контент и, если он есть у видео, принимаем его во внимание. Но мы также несем ответственность перед юной аудиторией. (...) Мы тщательно изучаем такие видео и в начале ролика ставим предупреждение о кадрах, которые могут шокировать некоторых зрителей."

Марко Панчини
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