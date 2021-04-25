В Башкирии водитель маршрутки потерял сознание и выпал из кабины

В Стерлитамаке водитель пассажирского микроавтобуса потерял сознание и на полном ходу выпал из кабины. Момент попал в объектив видеорегистратора одного из автомобилей.

Инцидент произошел вчера, 24 апреля, на улице Худайбердина. Сначала "Газель" начала вилять на дороге, через какое-то время открылась водительская дверь и мужчина выпал из кабины на асфальт, после чего микроавтобус врезался в забор. Пассажиров в салоне не было.